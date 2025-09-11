В селе Червишево открылась обновленная врачебная амбулатория

В селе Червишево Тюменского муниципального округа после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория, которая будет обслуживать девять населенных пунктов и более семи тысяч человек. Обновленное медучреждение позволит значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей округа, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

– В Тюменском муниципальном округе только за последние пять лет население увеличилось почти на 20 тысяч человек. И мы планомерно усиливаем медицинскую инфраструктуру, чтобы обеспечить доступность медпомощи, – подчеркнули в ведомстве.

В амбулатории созданы все условия для оказания современной медицинской помощи:

Прием ведут терапевты и педиатры.

Работает врач УЗИ.

Оборудован стоматологический кабинет.

Развернут дневной стационар.

Установлен флюорограф.

Функционируют кабинеты ранней диагностики.

Благодаря возможностям телемедицины, жители села смогут получать консультации ведущих специалистов, не выезжая за пределы округа.

Капитальный ремонт был проведен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».