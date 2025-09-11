В селе Червишево открылась обновленная врачебная амбулатория

В селе Червишево Тюменского муниципального округа после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория, которая будет обслуживать девять населенных пунктов и более семи тысяч человек. Обновленное медучреждение позволит значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей округа, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
– В Тюменском муниципальном округе только за последние пять лет население увеличилось почти на 20 тысяч человек. И мы планомерно усиливаем медицинскую инфраструктуру, чтобы обеспечить доступность медпомощи, – подчеркнули в ведомстве.
В амбулатории созданы все условия для оказания современной медицинской помощи:
- Прием ведут терапевты и педиатры.
- Работает врач УЗИ.
- Оборудован стоматологический кабинет.
- Развернут дневной стационар.
- Установлен флюорограф.
Функционируют кабинеты ранней диагностики.
Благодаря возможностям телемедицины, жители села смогут получать консультации ведущих специалистов, не выезжая за пределы округа.
Капитальный ремонт был проведен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».