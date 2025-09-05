Спикер Госдумы предложил дать регионам больше полномочий в сфере трудовой миграции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить полномочия регионов в сфере регулирования трудовой миграции. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Краснодарский край на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

По словам спикера парламента, именно на местах лучше понимают структуру трудовых ресурсов и могут гибко реагировать на потребности экономики: «Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов, чтобы они могли в том числе более тонкую настройку законодательства осуществлять».

Володин также отметил необходимость усилить требования к мигрантам, занятым в сферах с повышенной социальной ответственностью. «Нельзя допускать, чтобы мигранты без знания языка работали таксистами или в больницах. Все, кто приезжает в Россию, должны уважать российские законы, культуру и традиции», — подчеркнул председатель Госдумы.

Инициатива, по его мнению, позволит повысить эффективность регулирования миграционных процессов и обеспечить баланс интересов регионов, экономики и общества.