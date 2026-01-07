Психолог объяснила, почему хобби-хорсинг привлекает не только детей, но и взрослых

Наступающий год пройдет под символом лошади – животного, которое традиционно ассоциируется с силой, выносливостью и движением вперед. Неудивительно, что на этом фоне внимание все чаще привлекает хобби-хорсинг – необычное увлечение, в котором образ лошади становится способом самовыражения и эмоциональной поддержки. Почему это хобби перестало быть просто «детской игрой» и что за ним стоит, рассказала психолог Диана Филатова.

– Каждый год появляется новое массовое увлечение: хобби-хорсинг, квадроберы и прочее. Почему людям постоянно нужны новые формы самовыражения, особенно такие нетипичные?

– Это естественная психологическая потребность в новизне, поиске идентичности и социальной принадлежности. Необычные увлечения помогают выделиться, разбавить повседневную рутину и найти единомышленников. Главное, чтобы такое увлечение не вредило самому человеку и окружающим.

– Можно ли говорить, что всплеск таких хобби связан с общей тревожностью и нестабильностью?

– Да, такая связь возможна. Хобби, в том числе и необычные массовые увлечения, могут служить способом совладания с тревогой и ощущением нестабильности: они создают чувство контроля, предсказуемости и принадлежности к сообществу, выполняя терапевтическую функцию.

– Хобби-хорсинг часто воспринимают как странную игру «для детей». Что вы, как психолог, видите за этим явлением? Почему именно образ лошади оказался таким притягательным?

– В основе может лежать связь с положительным образом лошади-помощника, хорошо знакомого многим по практике иппотерапии. Для кого-то это непонятно, но в явлении есть позитивная сторона: оно доступно, не требует затрат на содержание, и гуманно, так как исключает элемент подчинения и дрессуры животного.

Хобби-хорсинг возник и стал популярным в западной культуре с сильными идеями гуманизма, где ценится этичное партнерство с животным.

За этим увлечением стоит глубокий психологический и культурный образ лошади как целительного партнера, который широко известен благодаря иппотерапии. В этой лечебной практике общение с лошадью и ее движение помогают улучшить физическое и эмоциональное состояние при различных нарушениях, от ДЦП до тревожных расстройств.

Хобби-хорсинг можно рассматривать как адаптированную, доступную и полностью этичную форму этого взаимодействия. Оно позволяет человеку получить важные терапевтические эффекты – чувство доверия, заботы, эмоциональной связи и тактильного контакта – но в символическом, безопасном и гуманном пространстве. Это творческий акт, где нет эксплуатации животного, а есть лишь воображаемое партнерство.

Таким образом, популярность этого явления объясняется не его «странностью», а бессознательной тягой к проверенному образу-помощнику. Повторюсь, это способ снизить тревогу, проявить эмпатию и найти свое сообщество в рамках этичного и творческого увлечения, которое не требует серьезных ресурсов, но дает ощущение поддержки и принадлежности.

– Где проходит граница между здоровым увлечением и уходом от реальности?

– Граница между увлечением и уходом от реальности определяется по конкретным последствиям. Тревожным сигналом является ситуация, когда хобби начинает вредить жизни: например, наносит ущерб финансам, заменяет живое общение с близкими или мешает профессиональным обязанностям.

Также опасность представляет тот момент, когда все эмоциональное благополучие человека зависит только от этого занятия, а любые замечания о проблеме игнорируются.

В отличие от этого, здоровое хобби служит ресурсом – оно дает силы, вдохновение и новые навыки, которые делают основную жизнь богаче и полноценнее, а не подменяют ее.

– Как родителям относиться к таким хобби: запрещать, игнорировать или поддерживать?

– Главный принцип – не запрещать, а понимать. Если хобби не причиняет вреда, запрет лишь создаст напряжение. Вместо этого стоит проявить искренний интерес: узнать историю увлечения, его правила, попробовать разделить его с ребенком. Это превращает потенциальный конфликт в точку сближения.

Ключевая задача родителей – поддерживать в семье доверительную атмосферу, где ребенок может делиться своими переживаниями. Тогда хобби останется здоровым увлечением, а не убежищем, в которое он сбегает от проблем в школе или непонимания дома.

– Почему иногда важно позволить себе быть «немного странным»? И что важнее в новом году – соответствовать ожиданиям или быть в контакте с собой?

– Быть «немного странным» – значит позволить себе свободу от постоянной оглядки на мнение окружающих. Это проявление той спонтанной, детской части личности, которая жаждет радости и творчества без оглядки на нормы. В каком-то смысле такая «странность» – это тихий манифест миру и самому себе: «Я есть, я ценен таким, какой я есть».

Что важнее в новом году? Безусловно, быть в контакте с собой!

Соответствие внешним ожиданиям, если оно в ущерб собственным ценностям и желаниям, ведет к внутреннему опустошению. Только через честный диалог с собой рождается подлинная, осмысленная жизнь, в которой даже «странные» увлечения находят свое место, как часть вашей уникальности.