Интервью с представителем Центрального банка о том, что такое база дропперов, как в нее попадают и можно ли из нее выйти

В России вступил в силу новый закон, ограничивающий переводы для тех, кто попал в базу дропперов – людей, вовлеченных в теневые финансовые схемы. Максимальный месячный лимит для таких клиентов теперь составляет 100 тысяч рублей, включая даже переводы между собственными счетами. Информацию о подозрительных лицах банки получают из специальной базы данных, которую формирует и обновляет Банк России.

Как человек может попасть в этот реестр? Возможно ли случайно там оказаться? Получат ли клиенты банков какое-либо уведомление? И главное – как выйти из этой базы, если вы уверены в своей добросовестности? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказал представитель отделения Банка России по Тюменской области.

– Кто именно может попасть в базу дропперов Банка России? Какие действия считаются подозрительными, и на основе чего принимается решение?

– Банк России с 2018 года ведет специальную базу данных случаев и попыток финансового мошенничества, в том числе переводов денег без согласия клиента. Она формируется на основе сведений, полученных от банков, некредитных финансовых организаций, операторов платежных систем,и обновляется ежедневно. С октября 2023 года ее пополняют и МВД. База содержит большое количество параметров – уникальных идентификаторов, в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.

Каждая операция оценивается по разным параметрам, чтобы в «черный список» случайно не попали добросовестные клиенты. Эти сведения доступны всем банкам, и они обязаны учитывать их при совершении переводов и приостанавливать подозрительные операции.

Критерии подозрительных операций разработаны Банком России. Банки могут их дополнять и конкретизировать с учетом платежного поведения своих клиентов и политики риск-менеджмента. Есть много параметров, которые позволяют банку определить, что платежное поведение клиента стало нетипично для него. Например, признаком подозрительной транзакции может являться случай, когда по одной и той же карте расплачиваются в отдаленных друг от друга местах через короткий промежуток времени. Подозрителен также нетипичный объем платежа, многократно превышающий обычные платежи клиента.

– Как человек узнает, что попал в этот реестр? Получит ли он какое-то уведомление от банка или регулятора?

– Уведомление клиента о внесении в базу данных не предусмотрено. Человек об этом узнает, когда столкнется с проблемами банковского обслуживания. При попадании в базу данных банки сразу ограничивают сумму онлайн-переводов таких клиентов: разрешается отправлять другим людям и себе не больше 100 000 рублей в месяц. Учитываются даже суммы, которые дроппер перекидывает между своими счетами в том же банке. Чтобы перевести больше, придется идти с паспортом в банковское отделение.

Банк также вправе заблокировать карты дроппера и отключить ему дистанционный доступ к счетам через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Это нужно для того, чтобы прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег. Снять деньги, которые были на счетах и вкладах, клиент сможет только в офисе банка.

Любые переводы в адрес дроппера также блокируются, при этом отправитель получает предупреждение, что счет получателя, скорее всего, мошеннический. Без ограничений зачисляются только заработная плата и выплаты от государства, например пенсия или субсидии.

– Может ли человек попасть под ограничения, если просто передал свою карту другу или родственнику?

– Может. Нельзя быть уверенным на 100%, что друг или родственник, пусть даже по случайности, не совершит каких-то противозаконных действий. Поэтому никогда не передавайте свою банковскую карту другим людям и даже близким родственникам.

Если вам кажется, что это абсолютно безопасно, то заранее подумайте о том, что передача карты может привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, передав свою карту третьему лицу, клиент нарушает условия договора с банком.

– Каковы существуют наиболее распространенные уловки мошенников, из-за которых человек становится дроппером, даже не осознавая этого?

– Обычно аферисты предлагают людям несложную подработку. Они распространяют информацию о вакансии через соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и даже с помощью листовок на улицах. Приглашают всех желающих – для трудоустройства не нужны какие-либо знания и опыт, достаточно банковской карты или онлайн-банка.

Например, мошенники могут представиться сотрудниками банка, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать до 10 000 рублей за то, что человек оформит карту и сразу отдаст ее сотруднику или предоставит ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки – они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо делать, все операции они проводят сами. Главное – завладеть картой или доступом к онлайн-банку.

Что чаще всего предлагают сделать:

– Оформить банковскую карту и отдать ее неизвестным лицам.

– Получить перевод денег от неизвестного лица, обналичить средства и передать их другому человеку.

– Получить от неизвестного человека наличные деньги, внести их на свой банковский счет и совершить перевод третьему лицу.

– Предоставить неизвестным лицам доступ к уже существующим банковским картам или онлайн-банку.

Независимо от того, сознательно ли человек участвует в дропперской деятельности или его обманным путем вовлекли в этот процесс – он является участником преступной схемы и несет за это ответственность, вплоть до уголовной.

При рассмотрении мошеннических дел сотрудники полиции в первую очередь выходят на дропперов. А если дело будет передано в суд, то с такого «помощника» могут взыскать всю сумму похищенных средств. Кроме того, мошенники могут оформить на дропперов кредиты, которые им придется выплачивать.

– Как обжаловать включение в реестр дропперов, если человек уверен, что его действия не были противоправными?

– Если реквизиты счета клиента попали в базу данных счетов, замеченных в преступных схемах, и банк отключил дистанционное обслуживание, то в некоторых случаях человек может обжаловать это решение, обратившись в свой банк. Банк может направить запрос регулятору, но он не обязан этого делать и имеет полное право отказать.

Тогда можно напрямую подать заявление в интернет-приемную Банка России, выбрав тип проблемы «Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента» в теме «Информационная безопасность». В обращении необходимо указать свои данные, в том числе номера заблокированных банковских счетов, названия банков, от которых вы узнали о включении сведений в базу данных, подробно описать ситуацию.

Регулятор в течение 15 рабочих дней примет решение – удалять ли вас из дропперской базы. Но если сведения в данном случае внесла полиция, вопрос не удастся решить, пока не закончится следствие.

– Какие меры принимаются, чтобы добросовестные клиенты не пострадали из-за технических ошибок или перестраховки со стороны банков?

– Добросовестным гражданам, которые не вовлечены в противоправную деятельность, опасаться включения своих банковских реквизитов и других идентификаторов в базу не стоит. Как правило, случайно попасть в эту базу нельзя, должны быть реальные серьезные причины. В то же время предусмотрена возможность подачи заявления об исключения клиента из «черного списка».

Кроме того, клиент банка не сможет самостоятельно проверить, находятся ли сведения о нем в базе данных Банка России. Информация из базы данных регулятора не может быть общедоступной. Это связано с обеспечением защиты сведений о клиентах банков, содержащейся в ней. При этом Банк России может предоставить необходимую для защиты прав потребителей финансовых услуг информацию на основании официального запроса уполномоченного органа, например суда.