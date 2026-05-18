Что следовало бы сделать сургутским властям после гибели 10-летнего ребенка на дороге

В Сургуте трагедия – под колесами машины погиб 10-летний мальчик. Сейчас пишут, что люди несут цветы и игрушки на место происшествия.

Эмоции уйдут, и все, кроме семьи и близких, про это забудут. А место, где случилось то, что случилось, останется. И тут задача компетентных специалистов – разобрать произошедшее вплоть до мельчайших подробностей и докопаться до настоящей причины. Кто-то скажет (скорее всего, таков и будет общий вердикт), мол, все очевидно – водитель превысил скорость, может быть, отвлекся, и ребенок отвлекся, и вот сложился трагический паззл. Но это не сущностный ответ.

Сущностный ответ будет получен, если мы поймем: а как так получилось, что на этой дороге можно вот так разогнаться, чтобы фактически убить человека на месте? А что там с видимостью? Заметен ли вообще приближающийся пешеход? А ночью видно? А что с окружающим визуальным шумом и освещением? А у нас еще такие участки дорог есть, где может сложиться аналогичная беда? И таких вопросов – примерно несколько десятков, которые должны задать и получить ответы умные специалисты.

Как каждое авиапроисшествие спецы разбирают по секундам и молекулам, так в городах, которые стремятся к так называемому Vision Zero (снижение до нуля смертности на дорогах) разбирают каждое ДТП. Буквально каждое. И на основании сделанных выводов адаптируют среду так, чтобы подобное не повторялось.

Это может быть освещение, лежачие полицейские, ограничение скорости или еще масса других вариантов – это виднее специалистам. Некоторые крупные города вообще вводят общее ограничение скорости 40 км/ч на своей территории, а местами планка еще ниже. Да, некоторое время будет раздаваться вой с водительских болот, но ребята, простите – человеческие жизни важнее, чем ваше желание сделать врум-врум на своей машинке.

В общем, выводы нужно делать. Иначе будут повторения.

Семье погибшего ребенка – глубочайшие соболезнования.