СПОПАТ теряет водителей из-за перегрузок, ответственности и конкуренции за кадры

Дефицит кадров водителей в СПОПАТ был, есть и, думаю, будет в будущем. Все 60 лет, как существует Сургутский городской общественный транспорт, все директора, начиная от первого директора Сургутского пассажирского автохозяйства и до нынешнего Генерального Директора СПОПАТ Сергея Цветкова, испытывают трудности с дефицитом кадров водителей и слесарей.

Дефицит кадров водителей городских автобусов в СПОПАТ имеет много причин:

1. Обучение на категорию Д. Для этого необходимо иметь время и деньги.

2. Большая конкуренция за водителей среди других отраслей и предприятий города, где «водитель может и дуру гнать» и получать при этом в два раза больше.

3. Большая ответственность водителя городского автобуса, которого пассажиры могут обвинить во всех грехах: в «совершении намаза», за холодный салон, за агрессивную езду и так далее и тому подобное.

4. Работа по 14 часов по напряженным городским дорогам, где водитель автобуса не имеет преимущества и выделенной полосы движения.

5. Невысокая зарплата.

Кроме того, есть еще: шесть, семь, восемь, девять и десять.

Как правило, старые кадры уходят на пенсию, а молодежь не стремится занять их места. Приходится брать на места водителей мигрантов из Киргизии, Беларуси, Казахстана. Но местное население настороженно относится к водителям автобусов мигрантам.

Дать какие-то особые преференции для водителей СПОПАТ ГА не имеет возможности. Да, приходили и приходят «на пересидку» в СПОПАТ опытные водители категории Д, которые, осмотревшись, быстро уходят туда, где лучше.

Такая проблема дефицита кадров водителей ‒ не локальная проблема Сургута, а общероссийская. В той же Тюмени на июнь 2025 года у ведущего перевозчика ПАТП №1 дефицит кадров водителей составлял 20% или 200 водителей, кондукторов ‒ 36%.

Какой же есть выход для сокращения дефицита кадров водителей автобусов? Конкурировать с нефтяниками и газовиками СПОПАТ не может. Проверено временем. Что остается? Привлекать женщин к работе в городском общественном транспорте в качестве водителей? Нет, работать водителем автобуса женщины по определению не смогут. Тяжелый труд ‒ сидеть за баранкой по 14 часов. А вот водителем электротранспорта: троллейбуса или трамвая ‒да, смогут. Но где же он, сургутский «Горэлектротранс»? Нет его.

В свое время первый заместитель Главы города Вячеслав Новицкий, зная проблемы СПОПАТ изнутри, в том числе и практически не решаемую проблему дефицита кадров водителей, был инициатором строительства Сургутского троллейбуса. Однако на «нефтяной Думе» ему сказали: «гы-гы-гы» и зарубили его проект, лишив сотни женщин Сургута возможности работать в городском общественном транспорте в качестве водителей троллейбусов.

В такой ситуации при нынешнем хроническом дефиците кадров водителей в СПОПАТ ‒ 20-30% ‒ регулярность движения автобусов и повышение качества работы городского общественного транспорта становится невыполнимой задачей.

Кто же виноват? Прежде всего округ. Там решается вся стратегия жизни городов Югры и сосредоточены все деньги. Хотите развитой общественный транспорт в городах Югры? Проводите реформы. А то, что делается округом, что называется «бить по хвостам»: купить три десятка новых автобусов для СПОПАТ как бы в рамках реформы ‒ и «вуаля». Или послать для СНТ пару дизель-генераторов мощностью до 50 кВт. Это же не решило, не решает и не будет потенциально решать проблемы: ни работы городского общественного транспорта, ни бесперебойного энергоснабжения СНТ в сильные морозы.

Кто принимает персонально такие решения? Не знаю. Но точно знаю, что этот человек, принимающий такие решения, не профи и не обладает нужными компетенциями. А страдает при этом муниципалитет и, главное, люди.