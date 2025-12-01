Как ИИ превратил «Антологию» The Beatles в трансляцию из загробного мира

В четвертой «Антологии» The Beatles для меня интерес представляют три уже известных нам песни из загробной жизни группы.

Слово «загробный» здесь более чем уместно. Подчищенные искусственным интеллектом вокальные партии Леннона в Free as a Bird и Real Love звучат по-настоящему жутко: этот голос — одинокий, неприкаянный, дошел до нас в середине 90-х с кучей помех, которые скрадывали весь ужас, а тут мы вдруг услышали трансляцию с того света во всем ее стерильном безжизненном холоде. Богатая аранжировка оставшихся соратников его не скрывает, а скорее подчеркивает.

Оригинал