ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
​Ради листа бумаги

Ради листа бумаги лишимся полюбившегося сургутянам катка, доставляющего народу искреннюю радость

​Ради листа бумаги
Фото: Семейный парк развлечений «Югра парк» Сургут / vk.com/ugra.park

«Нарушения» в деятельности предпринимателя Г. Безояна выявлены в пандан к готовящемуся проекту застройки ядра центра Сургута. Совпадение? Не думаю. Администрация элементарно расчищает территорию к будущему строительству.

Сколь «тяжкими» бы ни были «выявленные» нарушения, власти надо учитывать то, что, во-первых, конкурс на КРТ еще не разыгран, и даже если победитель определится с первого раза в декабре, само строительство начнется не ранее чем через год – и уж точно не с такого бюджетоемкого объекта, как городской культурный центр (на него нет не то, что денег еще, но и проекта). Во-вторых, этот рекреационный объект – пожалуй, самое популярное место городского зимнего досуга у сургутян, причем без какой-либо в этом заслуги чиновников (если, конечно, не считать за заслугу сам факт «строительства» так называемой Центральной площади, мертворожденной изначально): все создано инициативой одного предпринимателя-труженика. В-третьих, как следует из документов прокуратуры, речь не идет о каких-то смертельных нарушениях, грозящих жизни и здоровью граждан; всего лишь о необходимости узаконить какие-то формальности. Ну так и узаконьте, уважаемые слуги народа – это ваша работа. Наконец, снос этого бизнеса (и, соответственно, катка, потому что чем-то каток надо окупать) накануне рождественских праздников выглядит элементарным мародерством: ну ей-богу, неужели столь принципиально из двух возможностей – помочь предпринимателю или «сжечь его хату» – надо выбрать именно «сжечь»?!

В связи с этой историей вспоминается другая, про исторический паровоз возле парка отдыха «Нефтяник». Три или четыре года назад городские власти разорвали с многолетним арендатором этого места договор – о чем-то не договорились. Я даже звонил знакомым в ДИЗО: как так, этот паровоз – один из немногих ярких мест на унылом городском ландшафте, неужели нельзя пойти навстречу не просто предпринимателю, а элементарному здравому смыслу? В ответ я услышал какую-то невероятно унылую равнодушную чиновничью чушь. По бумажкам теперь все чисто – только городу нанесен урон, потерял город привлекательный объект.

Не произошла бы с крупнейшим катком Тюменской области такая же история: ради листа бумаги лишимся хорошего места, доставляющего народу искреннюю радость. А нужно всего-то – не лист бумаги, а два. Или три. Или тридцать три, неважно. Нужно – участие, а не формализм.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 19:41, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

