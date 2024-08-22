Какие крупные компании в России могут заплатить хорошие дивиденды по итогам года

Совсем недавно новости о дивидендах Ашинского МЗ взбудоражили российский рынок акций. Напомним, что СД рекомендовал выплатить 77 руб. на акцию (доходность в момент появления новости составляла более 80% годовых), и с тех пор цена бумаги практически удвоилась. Какие еще российские компании могут порадовать подобными инициативами?

Сразу скажем, что появление такого кейса сегодня выглядит маловероятным. Ситуация с АМЗ – из ряда вон выходящее событие. Тем не менее провести некоторый анализ нам было интересно. Делимся с вами его результатами.

Мы рассмотрели отчетности более 100 публичных эмитентов на предмет объема кэша на балансе. Кроме того, мы соотнесли эти цифры с уровнем рыночной капитализации. Представляем вам топ-20 компаний по данным метрикам.

1. Денежные средства

Здесь безусловное лидерство у «Сургутнефтегаза», о «кубышке» которого знают почти все на рынке. Также в первую тройку входят «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». В принципе, данный список включает главным образом ликвидные компании, по большинству из которых дивидендные истории понятны. Наибольшие доходности тут у представителей нефтяного сектора – «ЛУКОЙЛа», «Газпромнефти», «Татнефти».

2. Отношение уровня кэша к рыночной капитализации

Здесь картина схожая: в лидерах в основном большие компании с высокой ликвидностью акций на рынке. И первый среди них... угадайте? Правильно, «Сургутнефтегаз».

Из «третьего эшелона» тут выделим «Веон». Но бумага настолько неликвидна, что вряд ли стоит обращать на нее внимание.

Из всех компаний, которые представлены в двух таблицах, хорошие дивиденды могут платить:

– «Сургутнефтегаз» (в случае ослабления рубля и очередной переоценки «кубышки»).

– ТМК (по итогам 2023 года доходность составила около 12%).

– «Газпромнефть» (можем ожидать доходность около 16%).

– «Татнефть» (дивдоходность порядка 15%).

Вывод. Если вы придерживаетесь дивидендной стратегии, то выбирать надо, в первую очередь, ликвидные компании, фундаментально сильные, с понятными денежными потоками. Безусловно, в портфеле можно оставить небольшую долю под такие истории, как с Ашинским. Но тут, с учетом реалий нашего «второго эшелона», не угадаешь.

Да, мы анализировали АМЗ, видели в его акциях потенциал. Однако ситуация с дивидендами — это удача, глупо этого не признать. В таких кейсах возможные риски чрезвычайно велики. Впрочем, как показывает практика, и доходность может быть очень высокой.

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