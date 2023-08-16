Почему рубль не отреагировал на повышение ставки

Вчера был реально бурный и волнительный день на российском финансовом рынке. Для начала Банк России решил не мелочиться и повысил ставку сразу на 350 б. п. Рубль подумал хорошенько и решил забить на все правила приличия, то есть испугаться и начать расти. Черта с два. Снижение, хотя и не агрессивное, продолжилось.

Это проделки спекулянтов или виноват принцип «покупай на слухах, продавай на фактах»? Ни то и ни другое. Дело в том, что, все мы прекрасно понимаем – ставка в данной ситуации это штука, конечно же, важная. Кто бы спорил. Но все же даже сверхвысокая ставка не увеличит приток валюты в страну и не уменьшит ее отток, а вот по деловой активности шарахнет – мама не горюй. Так же, как и по возможности населения получить, кроме льготной, нормальную ипотеку.

Участники рынка ожидали вместе с повышением ставки увидеть какую-то информацию о валютных ограничениях (что реально может снизить отток валюты), но в официальном релизе не было и намека на них. Только в конце дня стали появляться нужные новости, причем в СМИ. Интерфакс сообщил, что власти обсуждают с экспортерами меры по стабилизации курса рубля, в том числе возвращение нормы об обязательной продаже валютной выручки (до 90% от нее). Журналисты Bloomberg, в свою очередь, выяснили, что Россия может частично восстановить контроль за движением капитала. Словом, некая репликация мер конца февраля 2022 года.

Почему нельзя было объявить обо всем этом сразу – непонятно. Рассчитывали ли в ЦБ на то, что население побежит класть деньги на сберегательные счета, или на рост спроса на рубль в рамках carry trade (когда инвестор берет займ в зоне меньшей процентной ставки и вкладывает эти средства в инструменты с более высокой нормой прибыли – прим. ред.)? Так не работает сейчас carry trade.

А поможет ли ужесточение мер валютного контроля? Судя по укреплению рубля в конце торговой сессии, шансы есть. Проблема в том, что ограничение движения капитала может нанести ущерб «зарождающимся цепочкам поставок». Так что… не все так просто и по данной тематике.

В целом ситуация крайне сложная, и очевидного решения проблемы слабого рубля без кардинального изменения базовых условий текущей российской реальности просто нет. Можно было бы просто вернуться к мерам усиления валютного контроля без столь драматического поднятия ставки? Вопрос риторический.

Какие конкретно меры контроля над движением капитала, возможно, будут использованы в данном случае?

Вообще, контроль над движением капитала – это не обязательно что-то крайнее наподобие запрета доллара или на любой вывод денег. Разберемся, какие в теории есть виды контроля над потоками капитала. К наиболее распространенным таким инструментам относят:

1. Ограничение международных транзакций. Оно может быть и частичным. Например, вывод не более конкретной суммы в месяц. К примеру, могут вновь снизить размер разрешенного физлицам объема средств на перевод в месяц.

2. Ограничение на инвестиции за рубеж. С учетом блокировки активов для РФ это уже не новость. Не думаю, что по данной тематике что-то кардинальное произойдет. Да и, откровенно говоря, чревато это очень серьезным ударом по наладившимся поставкам в рамках параллельного импорта.

3. Ограничение на вывод капитала из страны. Такое вполне может коснуться крупных игроков, в частности экспортеров.

4. Полный или частичный запрет на обмен иностранной валюты. Такого я бы ожидать точно не стал – сама Эльвира Сахипзадовна констатировала, что россияне держат $85 млрд в иностранной наличной валюте.

Что из вышеизложенного может произойти? Полагаю, что разговоры об ограничениях на потоки капитала не выйдут за рамки первого и третьего пункта. Не стоит ждать чего-то экстремального. Почему? Да потому, что в России благодаря параллельным поставкам из-за рубежа – в том числе станков и оборудования – только стало налаживаться собственное производство. Или частично собственное. И разрушать это никто не будет.

Вывод

Таким образом, скорее всего, меры будут носить очень сдержанный характер. Принципиально картину по тренду на ослабление рубля они, вероятно, не изменят. Но на какое-то время могут вернуть рубль в более комфортный для всех диапазон. Ну, а далее… далее все будет зависеть от огромного числа факторов, в частности конъюнктуры по ценам на энергоносители и прочего.

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