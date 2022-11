Почему попытка запретить компьютерные игры в России – большая глупость

Я много раз предупреждал, что наше государство с неизменной грацией слона в посудной лавке неизбежно, рано или поздно будет влезет туда, где ему совершенно не место, где его представители ничего не понимают и не поймут, даже если сильно постараются (а они не будут) – в сферу компьютерных игр. До недавнего времени это было волшебное место, где сами по себе очень весело и бодро жила молодежь, и куда наши власти не врывались в своих грязных сапогах. По всей видимости, статус-кво будет разрушен в ближайшее время.

В Госдуме в рамках всеобщей патриотической и традиционно-ценностной озабоченности предложили запретить игры, в которых содержится якобы «пропаганда» нетрадиционных отношений. Даже список составили – на самом деле, весьма дилетантский, там позиций может быть значительно больше, но и его хватит для первичного эффекта. Так как я зачастую тут выступаю межкультурным и в некоторой степени межпоколенческим переводчиком, позвольте рассказать о том, что наши депутаты предлагают запретить.

Например, серия игр Assassin’s Creed, что в переводе означает «Кредо убийцы». Это жанр RPG, или RolePlayingGame, то есть ролевая игра. Там вам предстоит бегать, прыгать, воевать и принимать решения от лица персонажа – члена ордена Незримых, который борется с не менее тайными, но более разрушительными организациями в разных исторических декорациях. Например, в Древнем Египте, Древней Греции, Скандинавии и Англии времен нашествий викингов, революционной Франции, Америки времен войны за независимость, и так далее.

Скриншот из игры Assassin's Creed: Odyssey

Игра отличается невероятными красотами и качеством графики. Дело дошло до того, что студия-разработчик поделилась с французскими властями чертежами Собора Парижской Богоматери после того, как он чуть не сгорел в 2019 году – настолько детально в одной из игр было скопировано великое сооружение. Вообще в этой серии игр невероятное количество культурных отсылок, исторических и мифологических историй и прочих полезных вещей.

Почему она попала в список Госдумы? Если следовать логике наших умников, то из-за того, что в ходе принимаемых игроком решений во время диалогов с персонажами можно, так сказать, установить романтические связи с представителем любого пола. А можно не установить. Это вообще даже не один процент того, что входит в возможности игрока. Но много ли надо российским законодателям?

Продолжим. Еще один пункт запрета – Divinity 2: Original Sin, или «Божественность: Первородный грех». Но грех там не тот, о котором вы могли подумать или подумали наши горе-депутаты. Там все вообще настолько сложно, что, боюсь, ни один из сидящих на Охотном ряду не разберется. Скажу коротко. Эта игра – настоящий шедевр и произведение искусства. Сюжет, музыка, вариативность принимаемых решений, которые тянутся за игроком в течение всего прохождения и влияют на финал с несколькими разными концовками. Плюс – глубокие философские вопросы о том, стоит ли даровать простым смертным огромную власть или не стоит, и к чему приводит то или иное решение.

Почему эта игра в списке? Опять же – там можно устроить романтические отношения с представителем любого пола. Но если в Assassin’sCreed это меньше процента от геймплея, то в Divinity 2 – меньше сотой доли процента.

Однако та же Divinity – игра сложная, высококлассная, но не обладающая супер-популярностью. Есть другие фигуранты списка, которые в этом плане куда мощнее. Например, The Last of Us (в двух частях) – это заслуженно одна из лучших игр в истории. Мир постапокалипсиса, где человечество стало жертвой вируса, превращающего людей в зомби, и противоядие – в ДНК девочки-подростка, путешествующей с контрабандистом, который становится ей, по сути, приемным отцом. Позже выясняется, что при разработке антидота девочка неизбежно умрет. Представьте себе внутренние конфликты и философию этой игры. По-прежнему считаете, что это все «детские развлечения»?

Скриншот из игры The Last of Us

Почему The Last of Us в списке? Как выясняется позже, главная героиня – из числа тех, кого нельзя называть.

Еще примеры. Командные шутеры от первого лица (то есть игрок смотрит из глаз персонажа и должен бегать, стрелять, выполнять различные задания) ApexLegendsи Overwatch. В отличие от того, что я описывал выше, это вообще не сюжетные игры, а так называемые «сессионки». То есть там команды из живых людей в постоянно формируемых системой недолгих матчах соревнуются друг с другом по определенным правилам. То есть это киберспорт (напоминаю, официальный вид спорта в России) в чистом виде.

За что их засунули в этот список? Потому что компании-разработчики публикуют так называемый Lore, или истории об отдельных персонажах из этих игр. И там, вы удивитесь, встречаются те, кого нельзя называть. Это абсолютно никаким образом не отражается и не упоминается в самой игре, это нигде не фигурирует, кроме внеигрового контента, который люди совершенно не факт, что будут читать. Но разве нашим властям много надо, чтобы что-то запретить?

К чему я распинаюсь. Не к тому, что хочу защитить хорошие компьютерные игры – с ними ничего не случится, они как были популярными, так и останутся. Собственно, я и рассказал некоторые факты о них исключительно для понимания – никакой лютой и безудержной содомии в этих продуктах нет. Вопрос сейчас в другом: что подумают многие миллионы российских геймеров (а это преимущественно молодежь), когда власть начнет запрещать культовые и просто популярные игры на следующем основании – далее цитата по зампреду «Справедливой России» Олегу Нилову: «Все это дьявольские проявления, которые противоречат нашим традиционным ценностям. Все, где это сегодня демонстрируется, должно быть вне закона. Мы обязаны защитить общество».

Если вы думаете, что люди, играющие в TheLastofUs, Overwatchили ApexLegends, выслушав эту аргументацию, скажут: «А, ну да, точно, я как-то об этой стороне вопроса не подумал» – то вы, мягко говоря, не представляете себе, что такое российская молодежь. Нет, разумеется, основные паттерны у этих людей будут ровно такими же, как у нашего общества – не конфликтовать с властью, но избегать контакта, поэтому они найдут способы обхода блокировок и будут жить дальше. Но, как говорится, осадочек останется. В понимании, что власть не имеет ни малейшего представления о том, куда влезла, и где пытается насадить какие-то свои порядки, которые не имеют ничего общего с современным миром. Поддержит ли эта молодежь эту власть в какой-нибудь нужный и решающий момент? Ответьте для себя сами.

P.S. Смешной нюанс: как выяснилось (это и предполагалось), инициативные депутаты вообще ничего не вдупляют в сфере компьютерных игр – они просто загуглили что-то типа «ЛГБТ-персонажи в компьютерных играх» и вышли на соответствующую подборку на одном из сайтов. Молодцы.