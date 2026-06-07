Какой путь прошел Сабантуй, прежде чем стал большим культурным феноменом

Сегодня, 7 июня, в Сургуте проходит международный Сабантуй — один из самых известных и масштабных праздников татарского и башкирского народов. В программе традиционно соединяются национальные состязания, музыка, танцы, народные игры, ремесла и угощения. За современным фестивальным форматом стоит многовековая история, уходящая корнями в древние обряды, связанные с пробуждением природы, земледелием и надеждой на богатый урожай.

«Праздник плуга» с древними корнями

Название «Сабантуй» происходит из тюркских языков и обычно переводится как «праздник плуга»: слово «сабан» означает плуг, а «туй» — праздник или торжество. При этом исследователи указывают и на более древнее толкование слова «туй» как свадьбы или бракосочетания.

В таком понимании Сабантуй символизировал ритуальный союз человека с пробуждающейся природой. Его происхождение связывают с общественными молениями и жертвоприношениями в честь бога неба и солнца Тенгре, духов предков и сил плодородия. Люди обращались к ним с просьбами о хорошем урожае, плодовитости скота и благополучии рода.

Первоначально игры, состязания и вручение даров имели не только развлекательное, но и сакральное значение. Бег, борьба, скачки и прыжки воспринимались как часть общего обряда, призванного поддержать жизненные силы природы и обеспечить удачный земледельческий год.

Первое письменное свидетельство

Одно из первых упоминаний праздника относят к 921 году. Торжества в городе Булгар, располагавшемся на территории современного Татарстана, описывал арабский путешественник и посол Ибн Фадлан.

Это свидетельство показывает, что уже более тысячи лет назад у народов Поволжья существовали массовые весенние торжества, связанные с земледельческим циклом, общими молениями, состязаниями и народными гуляньями.

Со временем в Сабантуе переплелись древнетюркские, исламские и местные традиции народов Поволжья. При этом сама преемственность праздника не прерывалась: менялись отдельные обряды и сроки проведения, но сохранялись его главные составляющие — общая встреча, состязания, дарение подарков, музыка и народное веселье.

Как готовились к Сабантую

В старину Сабантуй начинался задолго до основного праздника. Дату его проведения определяли уважаемые старики-аксакалы. Затем жители поселения приступали к подготовке подарков, угощений и площадки для состязаний.

В татарских деревнях девушки несколько месяцев вышивали полотенца, платки и рубашки. Эти вещи предназначались для награждения победителей. Перед праздником молодые люди обходили дома и собирали дары. Их называли «бирне жыючы» или «солге жыючы» — сборщиками подарков и полотенец.

Обычай дарения постепенно пришел на смену древним жертвоприношениям. Вышитые полотенца, платки, яйца и баран для главного батыра становились символами достатка, плодородия и продолжения рода.

Подарками отмечали не только победителей. По традиции награду мог получить бегун, повредивший ногу, или даже конь, который пересек финишную черту последним. Шеи таких лошадей украшали вышитыми платками и полотенцами.

Куреш и другие состязания

Главным событием Сабантуя становились народные соревнования. К числу наиболее древних относились бег, прыжки, конные скачки и национальная борьба куреш. Эти дисциплины были связаны с кочевым и полукочевым образом жизни предков татар и башкир.

Во время куреша два соперника обхватывают друг друга полотенцами или широкими кушаками и стараются повалить противника на землю. Поединки традиционно начинали мальчики, после них выступали юноши, а затем взрослые мужчины.

Кульминацией становилась борьба двух сильнейших участников. Победителю присваивали звание батыра Сабантуя и вручали главный приз — в старину им часто был живой баран.

Участники также поднимали гири и штанги, перетягивали канат и палки, балансировали на подвешенном бревне и взбирались на высокий гладкий столб. На его вершине закрепляли приз — например, клетку с петухом или ценный подарок.

От серьезных испытаний до шуточных игр

Наряду с состязаниями на силу и выносливость Сабантуй всегда включал веселые народные игры. Участники бегали с яйцом на ложке, которую удерживали зубами, соревновались с наполненными ведрами на коромыслах, прыгали в мешках и проходили парную эстафету со связанными ногами.

Одной из самых зрелищных забав была борьба мешками с сеном на бревне. Соперники старались сбить друг друга, сохранив равновесие. В другой игре участнику завязывали глаза и предлагали разбить палкой глиняный горшок.

Такие испытания превращали праздник в общее представление, в котором могли участвовать люди разного возраста и физической подготовки. Победа была важна, но не меньше ценились ловкость, находчивость, чувство юмора и готовность поддержать остальных.

Музыка, танцы и встречи молодежи

Сабантуй давал возможность показать не только физическую силу. На праздничной площадке выступали певцы, музыканты, танцоры и чтецы. К творческой части мог присоединиться любой желающий.

Завершался день молодежными играми. Нарядно одетые юноши и девушки пели, танцевали и водили хороводы. Существовало поверье, что первая встреча молодых людей на Сабантуе может стать началом долгой и счастливой семейной жизни.

Таким образом, праздник выполнял сразу несколько функций: объединял общину, помогал сохранять традиции, давал молодежи возможность познакомиться и демонстрировал лучшие качества участников — силу, мастерство, щедрость и уважение к окружающим.

От деревенского праздника к национальному символу

До начала XX века время и особенности проведения Сабантуя различались в зависимости от района. В одних местах праздник устраивали до начала посевных работ, в других — после их окончания.

С 1920-х годов Сабантуй стал проводиться ближе к летнему солнцестоянию и вобрал в себя элементы другого древнего татарского праздника — Джиена. В его программе закрепились песни, танцы, состязания, игры и народные физические упражнения.

Постепенно Сабантуй превратился из местного календарного обряда в общенациональный праздник. С 1990 года он входит в число законодательно утвержденных праздников Татарстана.

Широкий общественный интерес к нему поддержали и крупные события федерального уровня. В 1995 году Сабантуй в Татарстане посетил президент России Борис Ельцин, а в 2001 году в празднике участвовал президент России Владимир Путин.

Международный праздник единства культур

Сегодня Сабантуй проводят не только в Татарстане и Башкортостане, но и во многих регионах России, где живут представители татарского и башкирского народов. Праздник также проходит в Казахстане, Азербайджане, Германии, США и других странах.

При этом Сабантуй давно вышел за рамки одной национальной культуры. Участие в нем открыто для представителей разных народов. Праздничная площадка становится местом общения, знакомства с традициями, национальной кухней, музыкой, ремеслами и спортивными состязаниями.