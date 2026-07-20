Рост цен на топливо может ударить по всей экономике Югры

Кто отвечает за цены на топливо? И главное ‒ что делать.

Вопрос даже не в том, почему выросли цены. Причины всегда найдутся: ремонты НПЗ, сезонный спрос, биржа. Вопрос стоит иначе: кто за это отвечает и что конкретно делает?

Решать проблему нужно совместно, на всех уровнях:

‒ Федеральный центр (Минэнерго, ФАС): должен отрегулировать оптовый рынок. Пересмотреть акцизы, донастроить демпфер, чтобы внутренние цены отвязались от экспорта, и проверить вертикально интегрированные компании.

‒ Правительство ХМАО: должно защитить жителей округа. Рассмотреть субсидии на транспорт для малоимущих, льготы местным перевозчикам, закупку топлива в региональный резерв по фиксированным ценам.

‒ Нефтяные компании: должны нести социальную ответственность перед регионами, которые приносят им основную прибыль.

Эффект домино уже запущен. Рост стоимости дизеля заложен в логистику. Это значит:

Вторая волна подорожания продуктов (те самые овощи покажутся мелочью);

Новый скачок тарифов на проезд;

Падение покупательной способности населения Югры;

Стагнация местного малого бизнеса, который просто не потянет такие издержки.

Пока каждый тянет одеяло на себя ‒ страдает конечный потребитель. Бездействие приведет к искусственному снижению уровня жизни всего региона. Жизнь станет дороже сверх официальной инфляции, а местное производство – нерентабельным.

Ответственность размазана. Решение тормозится. Страдает обычный человек.