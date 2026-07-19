Накопить на квартиру по-новому: как будут работать жилищные сбережения

В России появится новый финансовый инструмент для тех, кто планирует покупку жилья, строительство дома или оформление ипотеки. Президент подписал закон о договорах жилищных сбережений. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

По сути, договор жилищных сбережений — это специальный банковский вклад «на квартиру». Деньги на таком счете можно будет использовать только на улучшение жилищных условий, зато государство обеспечит для них повышенную страховую защиту — до 10 миллионов рублей.

Что такое договор жилищных сбережений

Договор жилищных сбережений, или ДЖС, — это целевой банковский вклад. Его главная особенность в том, что накопленные средства предназначены не для любых расходов, а именно для решения жилищного вопроса.

Деньги можно будет направить на покупку квартиры или дома, участие в долевом строительстве, индивидуальное жилищное строительство, первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже действующего жилищного кредита.

Такой механизм рассчитан прежде всего на тех, кто хочет заранее и системно накопить на жилье или хотя бы сформировать первоначальный взнос для будущей ипотеки.

Как будет работать новый вклад

Жилищный вклад можно будет открыть минимум на три года. Максимальный срок законом не ограничивается. Пополнять счет разрешат в любой момент. Причем вносить деньги сможет не только сам вкладчик, но и третьи лица. Например, родители смогут помогать детям копить на первую квартиру, переводя средства на такой целевой счет.

Проценты по вкладу будут капитализироваться, то есть прибавляться к основной сумме. Благодаря этому накопления будут постепенно увеличиваться не только за счет новых взносов, но и за счет начисленного дохода.

Когда можно использовать деньги

Хотя минимальный срок договора составляет три года, часть возможностей будет доступна раньше. Направить деньги на первоначальный взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита можно будет уже через год после открытия вклада. Это важное условие для тех, кто не хочет ждать полного трехлетнего срока, но уже планирует сделку с недвижимостью или хочет уменьшить долговую нагрузку по ипотеке.

При этом деньги должны быть использованы именно на жилищные цели. Если после прекращения договора средства направят на другие нужды, доходность может быть пересчитана по ставке вклада «до востребования», то есть, как правило, по минимальной ставке.

Можно ли выбрать другой банк для ипотеки

Открытие жилищного вклада не означает, что человек будет обязан брать ипотеку именно в этом же банке. Если более выгодные условия по кредиту предложит другая организация, накопленные средства можно будет перевести туда.

Банк, в котором открыт договор жилищных сбережений, обязан будет исполнить такое поручение клиента. Это делает механизм более гибким: вкладчик может копить в одном банке, а ипотеку оформить там, где ставка, условия или одобрение окажутся лучше.

Что будет, если планы изменятся

Жизненные обстоятельства могут поменяться: человек может передумать покупать жилье, получить отказ по ипотеке или выбрать другой способ решения квартирного вопроса. Закон предусматривает возможность закрыть счет и забрать деньги.

Если банк отказал в ипотеке, вкладчик сможет вернуть всю сумму вместе с начисленными процентами. Если же человек сам решил отказаться от покупки жилья, забрать средства без потери доходности можно будет не ранее чем через полтора года после открытия вклада.

Таким образом, инструмент остается целевым, но не превращает накопления в полностью «замороженные» деньги без вариантов выхода.

Главная особенность — страховка до 10 миллионов рублей

Ключевое преимущество жилищных сбережений — повышенная защита в системе страхования вкладов. Для обычных банковских депозитов стандартный лимит страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. Для жилищных вкладов он будет значительно выше — до 10 миллионов рублей.

Это особенно важно, потому что накопления на жилье обычно крупнее обычных сбережений. Человек может несколько лет откладывать деньги на первый взнос или покупку недвижимости, и повышенный лимит страхования снижает риск потери средств в случае проблем у банка. Если у вкладчика будет несколько жилищных счетов в одном банке, лимит в 10 миллионов рублей будет рассчитываться суммарно.

Кому может быть полезен ДЖС

Новый инструмент может заинтересовать тех, кто планирует покупку жилья не прямо сейчас, а в горизонте нескольких лет. Особенно — семьи, которым нужно накопить первоначальный взнос по ипотеке. ДЖС также может быть полезен молодым людям, которым помогают родители, покупателям, которые не проходят под льготные ипотечные программы, и тем, кто хочет заранее показать банку свою финансовую дисциплину.

Для банка такой клиент тоже становится более понятным: видно, как регулярно человек откладывает деньги, какой у него доход и насколько он готов к долгосрочным обязательствам. В перспективе это может повысить шансы на одобрение ипотеки, хотя конкретные условия будут зависеть от банковских программ.

Когда заработают новые правила

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. До этого времени банки, застройщики и участники рынка смогут подготовить свои программы и условия.

Пока многое будет зависеть от того, какие ставки предложат банки, будут ли они связывать жилищные вклады с более выгодными ипотечными условиями и насколько удобным окажется сам механизм для граждан.