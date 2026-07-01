Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

Фарман Салманов – первооткрыватель сибирской нефти. 28 июля исполняется 95 лет со дня его рождения. Фото: цнк-нв.рф

В июле календарь памятных дат Сургута и Югры объединяет события разных эпох – от визита наследника российского престола в XIX веке до открытия нефтяных месторождений и создания образовательных учреждений. В этом месяце также отмечаются юбилеи известных педагогов, ученых, журналистов, поэтов и первопроходцев.

2 июля

40 лет назад, в 1986 году, приказом Министерства просвещения РСФСР было основано Сургутское педагогическое училище – нынешний Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ). Первым руководителем учреждения стала Надежда Коноплина.

Изначально училище готовило специалистов по двум направлениям – дошкольному и школьному образованию. Впоследствии учебное заведение несколько раз меняло свой статус: в 1992 году стало высшим педагогическим училищем (колледжем), в 1995 году – педагогическим институтом, а в 2005 году получило статус университета.

Сегодня СурГПУ готовит специалистов по всем уровням высшего образования, занимается повышением квалификации педагогов и профессиональной переподготовкой кадров. В вузе реализуются 89 программ бакалавриата, 22 программы магистратуры и 14 программ аспирантуры. Ежегодно университет выпускает около 450 специалистов, а уровень трудоустройства выпускников по специальности за последние пять лет составляет 88-92%.

СурГПУ неоднократно входил в число «100 лучших вузов России», становился лауреатом премии губернатора Югры «Лучшее образовательное учреждение ХМАО – Югры», а по итогам 2024 года вошел в десятку лучших вузов Уральского федерального округа, заняв шестое место. С 2019 года университет возглавляет ректор Владислав Засыпкин.

3 июля

25 лет назад, в 2001 году, вышел первый номер общественно-политической газеты Сургутского государственного университета «Северный университет».

12 июля

75 лет назад, в 1951 году, родился Леонид Гайкевич (1951-2017) – поэт, член сургутского литературного объединения «Северный огонек» и Российского союза писателей. Уроженец Донбасса. С 1978 года он жил в Сургуте, где работал бурильщиком в подразделении «Сургутнефтегаза».

13 июля

100 лет назад, в 1926 году, родился Виталий Алексеев (1926-2010) – участник Великой Отечественной войны. Он родился в селе Сургут в семье потомственных казаков Алексеевых-Клепиковых.

В 1944 году был призван в Красную армию, окончил Новосибирскую школу связи и служил ефрейтором-радистом в отдельном батальоне связи 79-го стрелкового корпуса третьей ударной армии. Участвовал в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. После войны до 1950 года служил в Германии, затем жил в Молдавии, где работал учителем, кинодраматургом документального кино и занимался партийно-хозяйственной деятельностью.

В 1992 году вместе с семьей вернулся в Сургут, работал в ОАО «Сургутнефтегаз». При городском совете ветеранов Виталий Алексеев возглавлял клуб фронтовиков «Слава». Создал и возглавлял Комитет ветеранов войны и военной службы, городское отделение межрегионального комитета памяти маршала Георгия Жукова и межрегиональный оргкомитет патриотических сил ветеранов Великой Отечественной войны и пограничной службы ФСБ России, а также был членом президиума городского Совета РОСТО-ДОСААФ. По его инициативе было издано несколько краеведческих книг, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

Виталий Алексеев был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». В 2011 году его имя было присвоено сургутской средней общеобразовательной школе №18.

14 июля

55 лет назад, в 1971 году, в Сургутском районе было открыто Алёхинское нефтяное месторождение.

14 июля

70 лет исполняется Ирине Мальцевой (р. 1956) – заслуженному учителю Российской Федерации, учителю русского языка и литературы Сургутского естественно-научного лицея.

В 1980 году она окончила Тюменский государственный университет по специальности «лингвистика» и с того же года работает в системе образования Сургута.

За многолетний труд и вклад в развитие образования Ирина Мальцева удостоена звания заслуженного учителя Российской Федерации (2002), награждена орденом Трудовой Славы III степени (1986), знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1996), а в 2025 году – знаком «За заслуги перед городом Сургутом». Также имеет звание ветерана труда.

18 июля

90 лет со дня рождения Владимира Киселёва (1936-2011) – заслуженного работника культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2001), члена Союза журналистов России.

20 июля

135 лет назад, в 1891 году, на Белоярской пристани сургутяне встречали наследника российского престола Николая Романова, который возвращался через Сибирь из кругосветного путешествия.

Его приветствовали представители местного мещанского общества, крестьяне и остяки. Они вручили цесаревичу прошения и подарки. Сургутские дамы преподнесли берестяную корзинку с кедровыми орехами, остяки – меха и рыбу, а пароходовладельцы подарили серебряное блюдо и солонку в виде земного шара, на котором был обозначен маршрут путешествия наследника престола.

В ответ все участники встречи получили памятные подарки – часы и полуимпериалы. Исключением стали только сургутские казаки: их не приняли, поскольку они пришли к цесаревичу с протестом против упразднения казачьего сословия в Сургуте.

21 июля

40 лет назад, в 1986 году, приказом ПО «Сургутнефтегаз» №589 было образовано Федоровское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин ОАО «Сургутнефтегаз» (ныне – подразделение ПАО «Сургутнефтегаз»).

Новое управление создали на базе двух бригад капитального ремонта скважин. Первоначально оно обслуживало месторождения НГДУ «Федоровскнефть», а с 1987 года начало работать и со скважинами НГДУ «Комсомольскнефть». Первым руководителем управления стал Петр Мурзин.

22 июля

135 лет назад, в 1891 году, шведский ученый Фридерик Роберт Мартин провел первые крупные раскопки на Барсовой горе. Были обследованы шесть древних городищ и раскопано более ста захоронений средневекового могильника Барсов городок.

Результаты экспедиции были опубликованы в Европе и принесли Барсовой горе первую широкую научную известность. Позже, в 1971 году, после начала масштабных исследований Уральской археологической экспедиции УрГУ, связанных со строительством железной дороги Тюмень – Сургут, стало очевидно, что Барсова гора является одним из ценнейших археологических памятников Западной Сибири.

28 июля

95 лет со дня рождения Фармана Салманова (1931-2007) – первооткрывателя сибирской нефти.

Родился в селе Ленинск (Морул) Шамхорского района Азербайджанской ССР. В 1954 году окончил Азербайджанский индустриальный институт по специальности «горный инженер-геолог». В 1958 году приехал с геологоразведочной партией в Сургут, а уже в 1961 году первая разведочная скважина дала фонтан нефти.

Более 30 лет проработал в Западной Сибири, руководя геолого-поисковыми работами, в ходе которых было открыто свыше 130 нефтяных и газовых месторождений. Автор более 160 научных статей и десяти монографий.

Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный геолог РСФСР (1988), Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Ленинской премии (1970), почетный гражданин Сургута (1968) и Ханты-Мансийского автономного округа (1995). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», а также многочисленными государственными и отраслевыми наградами.

Память о Фармане Салманове увековечена в Югре. В Ханты-Мансийске перед Музеем геологии, нефти и газа установлен памятник в его честь. В Сургуте в мемориальном комплексе геологов-первопроходцев открыт его бюст, установлены мемориальная доска и памятный знак. Его имя носят одна из улиц города, гимназия, самолеты авиакомпании «ЮТэйр», а с 2019 года – международный аэропорт Сургута.

Фарман Салманов ушел из жизни 31 марта 2007 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина