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​Сургутский театр закрыл 26-й творческий сезон премьерой

Вслед за другими российскими театрами СМДТ обратился к «Калине красной» Василия Шукшина

​Сургутский театр закрыл 26-й творческий сезон премьерой
Фото Даниэллы Бершанской

Перед уходом на летний «антракт» Сургутский театр подарил зрителям премьеру. 25 июня на сцене Сургутской филармонии состоялся первый показ трагикомедии «Калина красная» (16+) по одноименной киноповести Василия Шукшина.

Постановщик Иван Миневцев, главный режиссер Челябинского молодежного театра, уже знаком сургутянам как создатель спектакля «Сахарный ребенок». С ним наш театр впервые взял награду крупного федерального фестиваля ‒ Большого детского. К работе над «Калиной красной» Миневцев вновь привлек сургутского балетмейстера Алену Дудникову и петербуржцев – художника Екатерину Никитину, композитора Константина Хазановича.

Сюжет «Калины красной» знаком старшему поколению по популярному советскому фильму. Главный герой Егор Прокудин после долгих лет воровской жизни пытается найти себя в мире обычных людей. В то, что это возможно, верит Люба Байкалова. Познакомившись с Егором через переписку, молодая женщина готова открыть с ним новую главу жизни. Но не все так просто, когда назад тянет воровская «малина».

Главные роли ‒ Егора и Любы ‒ исполнили актеры Виталий Шемяков и Татьяна Балабанова. В спектакле «Калина красная» на сцену вышел практически весь основной актерский состав театра.

Режиссер Иван Миневцев придал, на первый взгляд, бытовой истории эпическое звучание. В сургутском спектакле Егор Прокудин предстает русским былинным мужиком-богатырем, взявшим меч для борьбы со злом, которое живет, прежде всего, в нем самом, но и со злом окружающим тоже. Сценографами на сцене создано условно русское пространство: и земля, изъезженная трактором, и сам трактор, и березки, и птицы Сирин и Алконост. И кладбищенские кресты.

Полусказочный русский стиль спектакля поддерживает хор «Березка» ‒ полноправный персонаж этой истории. Девушки словно пропевают житие главного героя. А в финале оплакивают его, как это было принято на Руси. Для песен хора написана авторская музыка, на которую положены стихотворения Сергея Есенина, Николая Рубцова и других русских поэтов. Режиссер признался, что подбирал поэтические произведения для спектакля долго, с особым тщанием.

По словам создателей спектакля, они не отклонялись от текста повести, считая важным работать с авторским материалом. В истории сохранились и комедийные элементы.

«Текст шукшинский ‒ он очень смешной. Мы видим узнаваемых героев, считываем знакомые словечки, знакомые дурацкие ситуации… И вот это узнавание создает в результате комедийный эффект», ‒ говорит режиссер. Судя по смеху в зале, режиссер не ошибся.

В недавнее время сразу несколько крупных российских театров, не сговариваясь, взялись инсценировать киноповесть «Калина красная». Режиссер сургутского спектакля так объясняет тенденцию: «Некоторым историям, книгам надо пройти некое межвременье, «настояться». Видно, настало время, когда мы начали понимать, что Шукшин не просто современный автор, а классик. И пришло время шукшинского героя, с ним хочется разговаривать, хочется иметь с ним творческое дело».

На спектакле побывала Ксения Аитова, российский театральный критик, член экспертных советов театральных фестивалей. Это далеко не первая «Калина красная», которую она видит на театральной сцене. Ксения Аитова отметила: «В очередной раз убедилась, что «Калина красная» ‒ одна из емких повестей, предполагающих много трактовок. Она позволяет режиссеру говорить о многом и ставить ее в разных стратегиях. Стратегия, которая выбрана Сургутским театром, находит отклик у зрителя. Здесь, например, приглушена тема советского или тема противостояния города и деревни ‒ это не то, что волнует режиссера. Но такой «Калины красной» я еще не видела ‒ с мощным символическим планом, где действие развивается в двух измерениях. Первый комедийный акт неожиданно, но органично выходит на другие ноты и интонации. Во втором рождается новый мир, с едва ли не с загробной жутью. Есть сцены пронзительные, звучащие надрывно еще до трагического финала. Конечно, это история о попытке достичь невозможного, о попытке понять, что из тебя рвется, чего ты хочешь. И звучит тема самоуничтожающегося мужчины ‒ и женщины, которая вынуждена оставаться с этим жить».

Спектакль создан с участием средств депутатского фонда депутата Думы Югры Ирины Урванцевой.

«Первый показ на сцене Сургутской филармонии прошел при полном аншлаге и с оглушительными овациями в финале! И это в очередной раз подтвердило высокий профессионализм Сургутского театра и любовь зрителей. Режиссеру Ивану Миневцеву удалось воссоздать глубокую и пронзительную историю о нравственном выборе, которая актуальна во все времена», ‒ высказалась депутат.

Спектакль «Калина красная» можно будет увидеть в следующем сезоне. 27 октября его снова представят на сцене филармонии в рамках ХIVфестиваля искусств «60 параллель».


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Сегодня в 16:51, просмотров: 285, комментариев: 0
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