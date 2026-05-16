Железную дорогу до Ханты-Мансийска не будут строить: что теряет Югра

В Югре официально подтвердили, что железной дороги до Ханты-Мансийска в обозримой перспективе не будет. Для региона это означает не просто отмену одного инфраструктурного проекта, а сохранение старой транспортной проблемы, которая мешает связности городов, развитию экономики и нормальному перемещению людей.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему отказ от этой железнодорожной ветки выглядит стратегической ошибкой, как сегодня устроено сообщение между Сургутом, Ханты-Мансийском и другими городами округа, почему Югра до сих пор не получила ни полноценную скоростную автотрассу, ни развитое региональное авиасообщение, и чем в такой ситуации должны заниматься депутаты и лоббисты региона в Москве.

Дмитрий Щеглов: Железной дороги до Ханты-Мансийска не будет. По крайней мере, в обозримой перспективе. Такое решение озвучили на днях представители департамента транспорта Югры со ссылкой на решение профильного министерства федерального уровня. Там предполагалось вообще, что из Салыма в Ханты-Мансийск будет достроена в какой-то перспективе такая ветка железнодорожная, которая стоила бы в районе 40 миллиардов рублей, это 200 километров путей.

И вот в федеральном правительстве решили, что этот проект будет исключен из числа приоритетных. А у нас даже приоритетные проекты строятся не сильно быстро и не сильно споро, а тут вот если он будет неприоритетным, то с ним можно уже благополучно распрощаться до каких-то времен, какого-то прекрасного будущего. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: У нас вот такая история. Мы с тобой, кстати говоря, помним, недавно только обсуждали, что было бы любопытно, если бы дотянули ветку железнодорожную до Ханты-Мансийска, и таким образом наш округ был бы как-то по-другому собран, по-другому транспортно выглядел. И в Сургуте там несколько станций железнодорожных, там логистические центры и так далее, и так далее. Все эти мечты мы с тобой озвучивали, и вот как мечты не сбываются в настоящий момент, по крайней мере. Как тебе эта история сейчас смотрится?

Тарас Самборский: Чтобы эту историю обсудить, расскажу историю настоящую из жизни. Лет 25-27 назад, когда мы занимались строительством типографии для газеты «Новый город», а контракты все на типографские поставки в России в основном делались через немцев. Это их был рынок. И немецкие продавцы типографского оборудования были очень сильно представлены в России. В основном немецкими типографиями или через немецких продавцов были укомплектованы большинство новых типографий Российской Федерации.

И я тогда с нашими партнерами из Германии очень много контактировал, я ездил на выставки туда, в Германию, там мы выбирали оборудование. И они сюда приезжали очень часто. И когда мы устанавливали там одну типографию первую, потом вторую уже офсетную, газетную, а потом они много поставляли оборудования и расходных материалов для «Сургутнефтегаза», такая была работа. Это было такое постоянное деловое партнерство. И вот нам надо было зачем-то съездить в Ханты-Мансийск. Я не помню зачем совершенно. Может быть, какая-то встреча, может, еще что-то. И мы поехали. На какой-то машине, не помню. Был я за рулем или кто-то. В общем, едем мы по дороге Сургут - Ханты-Мансийск.

Это тогда уже была та новая дорога, которую Филипенко построил, не та еще советская, разбитая. Это вот та дорога, которая сейчас есть. Обыкновенная двухрядная дорога. Понятно, что немцам такую дорогу презентовать странно как дорогу между столицей региона и крупнейшим промышленным центром региона, и одним из крупнейших промышленных центров страны. И вот мы 320 километров должны были тогда еще, по-моему, мост был тот прежний под Нефтеюганском, все это с пробками, все это с какими-то... То есть впечатление ясное.

Ирония судьбы заключается в том, что они из того региона, где то ли Мангейм, то ли я могу наврать, друзья, это неважно, где стоит огромный перерабатывающий завод нефтяной, который, естественно, перерабатывает нефть, на тот момент, я сейчас не знаю, какая там ситуация с санкциями, со всеми, а тогда они сидели, естественно, на нефти российской, перерабатывали ее. И вот дело в том, что они рассказывают, как у них там губернатор или бургомистр, кто у них управляет регионом, с гордостью доложил, что они построили там очередной кусок какого-то автобана фактически на те налоговые дополнительные поступления в бюджет, которые этот нефтехимкомплекс от переработки нашей, нашей югорской, сургутской, ханты-мансийской нефти заработал.

Понимаем, да, что это не анекдот, это трагедия, потому что хочется рыдать. То есть тогда уже, больше четверти века назад, немцы на деньги от переработки нашей нефти, которую тут добываем, строят себе автобаны. И эти же самые немцы видят вот эту дорогу Сургут - Ханты-Мансийск. Нижневартовск, пожалуйста, Тюмень. Они не видят автобана четырехполосного. Тут все ясно, да.

Поэтому ситуация весьма грустная, потому что отказ от строительства нормального полноценного автобана, соединяющего как минимум по горизонтали Югру, крупные города Югры, это понятно, что это не очень хорошо. И с точки зрения перемещения трудового резерва, рабочей силы, и с точки зрения просто путешествия жителей, и с точки зрения перевозки грузов. Для экономики это, конечно, большой жирный минус.

Плюс это означает, что нормального соединения Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска и Хантов не будет еще долгое время автомобильным наземным транспортом, потому что у нас нет автобана. Не будет железнодорожным транспортом. И не будет даже аэротакси. Потому что можно было бы пойти по пути развития регионального авиасообщения с помощью создания разветвленной сети аэродромов. Но мы видим, что и этот проект не то что буксует, а он даже не рассматривается.

То есть никто всерьез не говорит о том, чтобы Югру обвязать сетью аэротакси, так, как это было во многих регионах в советский период. Более того, мы наблюдаем, что и по авиаперевозкам региональным правительство собирается снизить дотации. А это будет означать, что мы будем реже летать в Тюмень или в те же Ханты, или неудобнее летать.

Хотелось бы, конечно же, чтобы, пережив наши нынешние экономические трудности, понятно, что бюджет надо наполнять, на первоочередные задачи изыскивать средства, чтобы подобные проекты не клались в нижний ящик стола тех людей, которые их должны реализовать. Потому что железная дорога, конечно, здорово разовьет регион. С точки зрения движения людей, грузов, туристов - здорово. А если бы это еще была, давайте помечтаем, у нас уже обсуждать нечего по делу...

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: ...а если бы это была какая-нибудь такая еще хорошая железная дорога, где бы поезда быстро ездили.

Д.Щ.: Так чтобы за час доехать, например, из Хантов.

Т.С.: Быстро - это вот буквально быстро, когда у поезда большая скорость. Это я так объясняю, чтобы ты понимал. Что нам стоит за полтора-два часа из Сургута до Хантов доехать? Я уж молчу о таких мечтах, как скоростные поезда, которые летают 250 и выше скорость. Пускай это хотя бы будет нормальный скорый поезд или электричка со скоростью от 100 километров в час. Это вполне себе уже такое приличное, удобное, комфортное перемещение, позволяющее людям даже планировать работу в одном городе, а жить жизнь в другом городе. Совершенно нормальная практика не только в Европе, но уже и в большом московском узле, в России. Полно людей живут в Твери где-нибудь, в Ярославле, работают в Москве. Было бы здорово. Но жаль. Жаль.

А мы же еще забыли поговорить о том, что совершенно непонятки у нас и с речным судоходством. Что-то у нас там непонятно, будет ли реализован проект по регулярному речному сообщению между теми же Хантами, Сургутом и Нижневартовском. Как ракеты у нас летали. Я помню время, когда я в Ханты летал на ракете. Не очень удобно, семь часов все-таки она плывет по Оби. Но какая-никакая альтернатива самолету.

Д.Щ.: Да, у нас какое-то судоходство есть, но прямо так чтобы говорить, что оно очень сильно развито, кажется, не приходится.

Т.С.: Это было уже в новейшую историю, это была середина 1990-х годов. Ты спокойно по расписанию мог покупать билет на эти скоростные суда и добираться что в Нижневартовск, что в Ханты-Мансийск. Пожалуйста, никакой проблемы.

Д.Щ.: По поводу связи между городами. В Тюмени, например, была история, что окружная власть поставила задачу в течение нескольких лет построить полноценную четырехполосную с отбойником дорогу между Тюменью и Тобольском. До Тобольска 200 километров, соответственно Сургут - Ханты - это 300 километров. То есть сопоставимые как минимум, не 800. И вот они планомерно-планомерно-планомерно этим занимались. Я вот не знаю, успели ли уже закончить, пока не замечал, но прогресс был, и каждый год по сколько-то десятков километров вводили новые трассы, чтобы рано или поздно тюменцы могли в Тобольск сгонять вообще просто по ровной и практически безопасной дороге без необходимости выезжать на встречку и разбиваться об фуры.

Т.С.: Тут есть, как говорится, нюанс. Все-таки Тюмень - Тобольск - это федеральный проект, я так допускаю, скорее всего. Тобольск как федеральная туристическая зона, и, конечно, туда денег отваливается и отваливалось тем более очень много. Но ничто не мешает такой же статус придать дороге Сургут - Ханты-Мансийск, а лучше все-таки Нижневартовск - Ханты-Мансийск.

Я думаю, здесь проблема только в каком-то нормотворчестве, в правильном оформлении бумажек, в правильном их лоббировании в федеральных министерствах, в презентации этого всего. Это к вопросу о том, чем должны заниматься в том числе депутаты Госдумы и Совета Федерации от нашего региона. Они должны быть лоббистами вот таких интересов региона. Потому что это правильный интерес. Это же не коррупционный интерес, это совершенно необходимый для нашего региона проект наряду со многими другими проектами, на которые надо ходить по коридорам власти в Москве и выбивать деньги, доказывать. Не только один губернатор должен отирать пороги высоких начальников, его на всех начальников не хватит. Это должна быть сплоченная команда, состоящая из профессиональных, мотивированных и очень любящих регион, не на словах вот этих патриотических, нет, по-настоящему лоббистов, депутатов, которые там даже живут уже, им даже летать в Москву не надо. Они там живут за государственный счет. Вот пусть ходят по этим кабинетам, доказывают.

Мне так навскидку, по моему весьма поверхностному некомпетентному разумению, чисто эмпирическому, почему-то представляется, что главный регион в стране с точки зрения наполняемости федерального бюджета в состоянии осуществить проект под названием автострада Нижневартовск - Сургут - Ханты-Мансийск. Почему-то мне кажется, что это возможно. Может быть, мы чего-то не знаем.

