Что делать с «Авророй» в Сургуте: разбор главных сценариев для бывшего кинотеатра

Аврору в Сургуте, по всей видимости, сохранят в том или ином виде, но теперь встает главный вопрос: чем наполнить здание бывшего кинотеатра и как сделать его действительно нужным городу. Варианты звучат разные — от молодежного креативного кластера до театрального пространства и даже планетария.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему идея простого «молодежного пространства» без внятного ядра может не сработать, чем Аврора могла бы быть полезна Сургуту, почему туда когда-то не удалось полноценно переселить театр «Петрушка», и какой проект способен превратить это здание в новую интеллектуальную, культурную и общественную точку притяжения.

Дмитрий Щеглов: Аврора в Сургуте будет спасена в том или ином виде. Об этом мы уже говорили. Это прозвучало еще раз на докладе главы города в Думе Сургута по итогам работы администрации города за 2025 год. Однако встает вопрос о том, что же будет внутри здания бывшего кинотеатра.

Тут надо напомнить, что когда Аврора закончилась в качестве кинотеатра и перешла в статус такого свободного агента, туда пытались поселить театр «Петрушка». Что-то пошло не так, в итоге «Петрушка» оттуда уехала, и здание начало постепенно хиреть и приходить в упадок. От которого там были всякие пожары, от пожаров его спасали, там лазили бомжи и молодежь, которой негде лазить, от них тоже спасали.

Но в итоге сейчас появилась версия о том, что там должен появиться некий молодежный креативный кластер. Эту идею, с одной стороны, поддерживают, с другой стороны, критикуют, потому что говорят, что у нас в принципе уже сколько-то есть молодежных центров, у нас сколько-то есть арт-студий, и какой от них толк, многие не очень понимают. Что, впрочем, не отменяет смысла всех этих замечательных учреждений. Что же там может быть, давайте немножко и обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: А вот ты некогда говорил о том, что базово можно, конечно, принять историю с этим молодежным креативным кластером, но все-таки нужно как-то ее конкретизировать и сделать какой-то более-менее якорный проект, центральный, который бы сделал «Аврору» такой новой точкой притяжения интеллектуальных, культурных, социальных проектов.

В частности, у нас есть один из телеграм-каналов, который называется «Песочница», его авторы пишут о том, что, может быть, в «Авроре» можно сделать что-то типа театрального кластера, то есть собрать там молодежные театры-студии. Кстати говоря, это чем-то похоже на тюменский опыт, где бывший кинотеатр, когда его владельцы на него совсем забили, его отобрали и сделали там как раз театральный кластер. Там тусовались молодежные театральные студии, и тогда эта история взлетела. То есть там даже проходили фестивали всероссийского уровня именно среди таких молодежных театральных трупп.

Как еще другой вариант — отдать Аврору под размещение там Сургутского молодежно-драматического театра, более центральное место, более статусное, а «Магистраль», соответственно, освободить и сделать там ДК. То, что изначально и должно было там располагаться. Как ты видишь эту историю, что бы ты, может, предложил, как бы ты оценил те идеи, предложения, которые в настоящий момент в городе звучат?

Т.С.: Я по-прежнему считаю, что лучшим вариантом использования здания «Авроры» является размещение там «Петрушки». Это был самый оптимальный способ решить многолетнюю проблему с созданием для «Петрушки» — раз, не уничтожать здание кинотеатра «Аврора», являющееся, кстати говоря, очень таким интересным образцом советского архитектурного модернизма, — два. Как бы там дальше много подпунктов идет, но остановимся на этих двух.

Много раз уже объяснял, почему «Петрушка» не прижилась в Авроре. Если кратко и в одну фразу — не всегда нужно заказчику, а заказчиком в этом случае является город, а не «Петрушка», слушать свое подведомственное лицо. «Петрушка» в этой истории — подведомственное городу лицо. Подведомственный городу субъект. У «Петрушки» очень высокие стандарты, а я бы назвал это проще — хотелки. Их надо давно было урезать, привести себя в чувство и исходить из реалий жизни. В центре города стоит прекрасное здание. Да, оно не идеальное для размещения театра, но классический театр там, скорее всего, бы не разместился.

Я когда-то занимался этой темой, действительно, у «Авроры» — это же кинотеатр — нет задника. Вот есть сцена, сама по себе сцена очень неглубокая, а за сценой должен быть большой задник, там прячется реквизит, там несколько этих уровней занавесов, и так далее. Я не силен в этом, но этой глубины у «Авроры» нет. Для детского театра подобные требования чуть ниже, хоть это и театр, он все-таки детский. И там шла речь о том, что можно каким-то образом достроить сзади «Авроры» что-то, что закрывало бы тему глубины сцены. В общем, минимальными силами город мог бы получить там чуть ли не 20 лет назад еще прекрасный вариант с размещением одной из шикарных городских визитных карточек — театра «Петрушка». Все.

Выбрали другие способы решения проблемы, мы пошли другим путем. На самом деле мы топчемся другим путем. И топтаться будем очень долго. Построят и что построят ли в ядре центра города для «Петрушки» — мы пока не знаем. Будем надеяться, что что-нибудь да построят.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Но при этом я хочу сказать, что тема «Петрушки» — это далеко не главная тема городской жизни, понимаете? Просто ее так выносят те же общественники на суд божий, в том числе мы, журналисты. Но ничто не указывает на то, что город вернется к теме «Петрушки» в здании «Авроры». Поэтому вариант номер два — это моя личная просто мечта, идея. Я ее обосновал очень большой статьей. Я считаю, что эта статья правильная, не тупая, аргументированная, — разместить в «Авроре» планетарий. То есть город должен в какое-то количество лет осуществлять прорывные интеллектуальные проекты.

Например, строительство театра. В следующую десятилетку или пятилетку мы строим городской музей, потом мы строим, я не знаю, технический музей, потом мы строим планетарий. Таким образом город развивает свою культурную среду. И город становится городом, а не спальней для мигрантов. Но город Сургут больше 20 лет вообще не заводит речь ни о чем, кроме этой несчастной «Петрушки», понимаете, да? А проблемы с «Петрушкой» не должно существовать для такого муниципалитета, как Сургут, на раз-два решается задача. Я думаю, там затык больше, наверное, интеллектуальный даже, чем финансовый.

Вот планетарий. Но мне что-то указывает на то, что тема планетария тем более никогда не будет рассматриваться вообще ни при каких обстоятельствах, и, скорее всего, ее в кулуарах чиновники считают идиотической, сумасбродом каким-то всяких шизиков типа меня. Ну ладно.

Д.Щ.: Вероятно.

Т.С.: Значит, тогда подходим к идее наших молодежников. Действительно, просто так насобирать туда всякие молодежные организации, каких-то активистов молодежных, которые занимаются... Тут мне сразу вопрос: чем они занимаются? Я не знаю, чем они занимаются. Вот они собираются, они разговаривают там, читают вслух Александра Блока или Пастернака... Что они делают? Пишут книги, моделируют там самолетики. Я правда не знаю. Но если это будет каша, я сразу говорю, это будет просто каша, лебедь, рак и щука.

Причем, кстати говоря, ту же «Петрушку» под одной крышей до сих пор не размещают с каким-то там ГКЦ или другим очагом культуры. Потому что два культурных учреждения под одной крышей разорвут просто материю всю эту, не уживутся.

А вот если это будет тот или иной кластер с ядром, а ядром будет являться, например, экспериментальный молодежный театр как сцена, как продюсерский центр, а на этой базе располагаются так называемые «летающие труппы». Сегодня они создали труппу под тот проект, завтра другая труппа, может быть из тех же актеров, собирается под другой театральный проект. Вот это интересно.

Есть ли в Сургуте в департаменте культуры люди, которые в состоянии эту идею расписать, а впоследствии модерировать? Я не знаю. Я не знаю вообще людей в департаменте культуры города Сургута, может быть, ты мне подскажешь. Те благословенные времена, когда город за 5 лет строил по два университета, создавал картинные галереи, — они прошли. Увы и ах.

Соответственно, идея общественников, молодежи нашей сургутской, которая все-таки на какую-то болевую точку администрации надавила и добилась того, что город заявил, что не будет сносить «Аврору», — это прекрасно. Но это самый легкий и первый этап решения проблем. А вот теперь наполнять «Аврору» чем-то, искать деньги на приведение ее в порядок, к тому прекрасному состоянию, которое мы видим на картинках у этой общественной организации... Да, очень красивая картинка, прямо стилистика замечательная, шрифт «Аврора» подобран в том как раз модернистском стиле. Все очень, все очень изящно. Но что будет внутри? Тут надо смотреть.

Драматический театр — да, это прекрасно, конечно, перетащить его сюда, но, еще раз говорю, они будут упираться еще сильнее, чем «Петрушка», потому что там элементарно нет нормальной сцены. Но там нет и нормальных репетиционных, там нет нормальных складов и так далее. Все-таки это кинотеатр, не будем забывать. А вот для чего-то экспериментального — вполне возможно. Либо если прилетят марсиане и каким-то образом убедят наших чиновников в том, что Сургуту, причем не только городским, а, скорее всего, даже региональным, что Сургуту и Югре нужен планетарий, тогда это будет вообще зашибись.

Вот, слушайте, я недавно узнал, что город... Вообще не по теме, просто к вопросу о том, что город делает городом. В Красноярске, когда человек умирает и его хотят кремировать, знаете, куда везут трупы? В Новосибирск. Кто карту нашей родины знает, он думает: «А, так это где-то там рядом». Нет, это расстояние уже порядками отличается от тех расстояний, к которым даже мы, сургутяне и жители Югры, привыкли. То есть это дальше, чем от Сургута до ближайшего какого-то города. Вот один из богатейших городов страны — Красноярск — не имеет крематория, представляете?

А в Сургуте в свое время был построен крематорий. Тогдашнюю администрацию обсмеивали все, говорили: «Вы занимаетесь неувязками какими-то, это какой-то бред сивой кобылы». А теперь со всего региона, даже не из Тюменской области, возят людей на кремацию в Сургут. Вот это маленький пример того, как одним нетривиальным решением городская власть город приближает к состоянию качественности, иной качественности, делает его лучше, развитее, конкурентоспособнее.

Наличие планетария в Сургуте — это шаг в таком же направлении. Наличие настоящего театра в том же ядре — это шаг в этом же направлении. Наличие технического музея — шаг в этом же направлении. Вот наши прекрасные общественники должны сейчас крепко думать над тем, какая концепция, экономически в том числе привлекательная для городского бюджета, будет реализована в здании кинотеатра Аврора.

Д.Щ.: Мне кажется, что из реальных выполнимых... Опять же, я, конечно, согласен, что планетарий был бы очень крутой идеей, но из таких более реальных, конечно, молодежный театр, точнее даже такой конгломерат молодежных театров. То есть так, чтобы туда могли приходить люди, которые в какое-то время могли бы себе бронировать пространство, репетировать, ставить и делать какие-то реально прикольные фестивали, мероприятия, события, которые могут быть для молодежи, для культуры города полезными. Это было бы очень здорово. Надеюсь, что к чему-то хорошему и интересному авторы этих идей и ответственные за эти процессы подойдут.

Что ж, а мы будем завершать наш разговор сегодня. До новых встреч. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.