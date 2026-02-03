Раздавать квартиры бесплатно, как в СССР, не получится

В Общественной палате предложили раздавать квартиры бесплатно, как в СССР, чтобы повысить рождаемость в России. Инициатива, конечно, интересная, но сегодня вряд ли осуществимая.

Сейчас обстоятельства кардинально отличаются.

Когда в 1957 году было принято постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», страна находилась в затяжном жилищном кризисе: из-за революции, гражданской войны, национализации, запрета частного строительства и отмены аренды рынок жилья как явление исчез.

Муниципалитеты остались без денег, частники − без стимулов, а жилье начало буквально рассыпаться. Уже к 1924 году пятая часть московских квартир стала непригодной для жизни. Целые семьи по 9-10 человек ютились в сырых комнатах без нормальной канализации и отопления.

Великая Отечественная война добила остатки жилфонда: было уничтожено около 30% городского жилья, а на оккупированных территориях − до половины.

Благодаря Хрущевской программе темпы строительства действительно выросли: если в 1930-е годы на жилье приходилось около 9% всех капитальных вложений, то в 1950-е − почти 14%. К 1963 году 62% всего городского жилья составляли пятиэтажки − те самые «хрущевки». Но какой ценой?

Ради максимального охвата проекты удешевляли: потолки − 2,5 метра, никаких лифтов и мусоропроводов, совмещенные санузлы, тонкие панели с плохой шумо- и теплоизоляцией, небольшие комнаты.

Властям пришлось буквально отрывать ресурсы от других отраслей, например, оборонной промышленности и тяжелого машиностроения.

Квартиры не передавались в собственность. По «бессрочному найму» жить можно было, пока работаешь на предприятии и соблюдаешь правила прописки. Основной механизм распределения − очередь, которая в крупных городах часто длилась 10-15 лет.

Почему сегодня нереально воспроизвести такую модель?

Чтобы обеспечить жильем хотя бы 50 кв. м целевую группу − около 14,6 млн семей (60% нуждающихся с детьми) − потребуется построить примерно 730 млн кв. м. При средневзвешенной цене одного «квадрата» около 75 тыс. руб. это обойдется в 54,75 трлн руб.

Для сравнения: доходы бюджета России на 2026 год = 40,3 трлн. То есть запуск программы хотя бы для семей с детьми потребует суммы, превышающей весь годовой бюджет страны. Ради быстрого решения проблемы пришлось бы на полтора года полностью отменить пенсии, зарплаты бюджетникам и расходы на оборону, медицину и образование, направив каждый рубль в строительство. Или растянуть программу на много лет со всеми инфляционными рисками.

Вывод: возврат к модели «всем по квартире» сегодня привел бы к коллапсу бюджета, да и геополитические условия не позволяют. Так что надеемся только на себя любимых.

