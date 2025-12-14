Рассказываем, что купить заранее к Новому году, чтобы сэкономить на праздничном столе

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hH2iOjvlMZPz1ljeMaWKw7l4p+9No7VbPR5vmleVsnqJJE8eEE8UfaiBLUisjWuD6UWpg8c+KantmQL2u4uzvyQ4kHAfChO1hqNTfusCn/i0DOfJJZWEsgWIyatEAE1s"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hH2iOjvlMZPz1ljeMaWKw7l4p+9No7VbPR5vmleVsnqJJE8eEE8UfaiBLUisjWuD6UWpg8c+KantmQL2u4uzvyQ4kHAfChO1hqNTfusCn/i0DOfJJZWEsgWIyatEAE1s"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hIsbSZvEaIWxwwKM/rJjUGRXMU6TCDbjoRXLF/xeIvNGAenvFfLt9ZsfofAHdHij+uEy/MqnRvsFKKG6MzqtJ0g7Bf0UKK0juHNtvnvf4WP1PU11iQiZv/4sI9js/5oA"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hIsbSZvEaIWxwwKM/rJjUGRXMU6TCDbjoRXLF/xeIvNGAenvFfLt9ZsfofAHdHij+uEy/MqnRvsFKKG6MzqtJ0g7Bf0UKK0juHNtvnvf4WP1PU11iQiZv/4sI9js/5oA"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hH2iOjvlMZPz1ljeMaWKw7l4p+9No7VbPR5vmleVsnqJJE8eEE8UfaiBLUisjWuD6UWpg8c+KantmQL2u4uzvyQ4kHAfChO1hqNTfusCn/i0DOfJJZWEsgWIyatEAE1s"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hH2iOjvlMZPz1ljeMaWKw7l4p+9No7VbPR5vmleVsnqJJE8eEE8UfaiBLUisjWuD6UWpg8c+KantmQL2u4uzvyQ4kHAfChO1hqNTfusCn/i0DOfJJZWEsgWIyatEAE1s"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hIsbSZvEaIWxwwKM/rJjUGRXMU6TCDbjoRXLF/xeIvNGAenvFfLt9ZsfofAHdHij+uEy/MqnRvsFKKG6MzqtJ0g7Bf0UKK0juHNtvnvf4WP1PU11iQiZv/4sI9js/5oA"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hIsbSZvEaIWxwwKM/rJjUGRXMU6TCDbjoRXLF/xeIvNGAenvFfLt9ZsfofAHdHij+uEy/MqnRvsFKKG6MzqtJ0g7Bf0UKK0juHNtvnvf4WP1PU11iQiZv/4sI9js/5oA"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,7296   EUR  93,5626  

Новости

Больше новостей
Зимние каникулы для школьников должны длиться:
Комментировать
0
Вы следите за выступлениями Александра Овечкина?

Регулярно 14%

Изредка 17.8%

Нет, не интересуюсь Овечкиным 41.9%

Нет, не интересуюсь хоккеем 8.5%

Нет, не интересуюсь спортом 17.8%

Всего голосов: 129

Комментировать
0
Больше опросов

​Экономный Новый год: какие продукты к праздничному столу лучше купить заранее? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Рассказываем, что купить заранее к Новому году, чтобы сэкономить на праздничном столе

​Экономный Новый год: какие продукты к праздничному столу лучше купить заранее? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: freepik.com

«Цены в магазинах перед Новым годом традиционно растут. Какие продукты лучше купить заранее, чтобы не переплатить, а с чем можно не торопиться?» – поинтересовалась читатель siapress.ru Евгения О.

Отвечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Анализ цен последних лет на продукты из предновогоднего меню позволяет составить перечень товаров, которые целесообразно приобрести заранее, поскольку цена на них обычно повышается к Новому году в связи с повышенным спросом.

Традиционные продукты Новогоднего стола, которым лучше всего запастись заранее:

Красная Икра, морепродукты и деликатесы. Спрос на икру традиционно растет с ноября, но в этом году эффект усиливает снижение вылова на Дальнем Востоке. Как правило, цены на красную икру на прилавках к новогодним праздникам могут вырасти до 10-15%.

Алкоголь. Шампанское, вино и крепкий алкоголь дорожают уже в декабре – это ежегодный сценарий. В среднем рост составит 8-10%, а с января 2026 года возможна индексация акцизов, что добавит к стоимости еще 4-5%.

Шоколад и сладости. Традиционный рост начинается в ноябре: импортеры поднимают закупочные цены из-за колебаний валюты, а производители – из-за увеличения спроса перед праздниками. В среднем – плюс 10-15% к середине декабря. Особенно быстро дорожает шоколад с импортным сырьем и орехами, детские сладкие подарки.

Фрукты и овощи. С окончанием сезона отечественного урожая цены идут вверх. Особенно на яблоки, груши и цитрусовые. По данным Росстата, осенью фрукты дорожают в среднем на 6-9%. В декабре добавляется логистическая наценка, поэтому к мандаринам и апельсинам лучше прицениться уже сейчас.

Цены на масло и сыр, как правило, быстро растут в период праздников, поэтому имеет смысл запастись ими заранее. Консервы отлично подходят для оптовых закупок благодаря длительному сроку хранения и универсальности использования на кухне. Крупы, макароны, сахар и шоколад при правильном хранении тоже могут длительное время обеспечивать экономию без потери питательных свойств и вкуса. Идеальным продуктом для длительного хранения является мед, а также оливковое масло.

Вместе с тем, есть и те позиции, на которые ожидается снижение цены. Например, на крупы и макароны – цены на рис стабилизировались, а на гречку даже ожидается снижение на 3-5%.

К Новому году многие хозяйки обычно покупают продукты впрок. Так, например, красная рыба, мясо краба, икра, морепродукты, деликатесы – это все недешевые продукты и при грамотном подходе на них можно сэкономить, если подумать об этом заранее.

В то же время, в качестве основных факторов ожидаемого повышения цен наряду с повышенным ажиотажным спросом на некоторые категории товаров в преддверии новогодних праздников, выступают рост стоимости сырья, материалов и топлива, а также расходов на оплату труда.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:04, просмотров: 331, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1765177947"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1765738780"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DJ0fYxSgkQdTcI5dnqRVN/UUEl0eMNZkNv16S2u+Q5KdG1EO1K6K3p2jkAyEhd5o940miivAoh6dCg47WegxeFM5OR4MSC9SSZRD1fw04JKD1qSMgCce5OR817wlE1w0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DJ0fYxSgkQdTcI5dnqRVN/UUEl0eMNZkNv16S2u+Q5KdG1EO1K6K3p2jkAyEhd5o940miivAoh6dCg47WegxeFM5OR4MSC9SSZRD1fw04JKD1qSMgCce5OR817wlE1w0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b9ae08fac12c303298fabd0418254b17.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdX4be7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-08 12:12:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-14 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1765177947"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1765738780"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DJ0fYxSgkQdTcI5dnqRVN/UUEl0eMNZkNv16S2u+Q5KdG1EO1K6K3p2jkAyEhd5o940miivAoh6dCg47WegxeFM5OR4MSC9SSZRD1fw04JKD1qSMgCce5OR817wlE1w0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DJ0fYxSgkQdTcI5dnqRVN/UUEl0eMNZkNv16S2u+Q5KdG1EO1K6K3p2jkAyEhd5o940miivAoh6dCg47WegxeFM5OR4MSC9SSZRD1fw04JKD1qSMgCce5OR817wlE1w0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b9ae08fac12c303298fabd0418254b17.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdX4be7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-08 12:12:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-14 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1765177947"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1765738780"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DJ0fYxSgkQdTcI5dnqRVN/UUEl0eMNZkNv16S2u+Q5KdG1EO1K6K3p2jkAyEhd5o940miivAoh6dCg47WegxeFM5OR4MSC9SSZRD1fw04JKD1qSMgCce5OR817wlE1w0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DJ0fYxSgkQdTcI5dnqRVN/UUEl0eMNZkNv16S2u+Q5KdG1EO1K6K3p2jkAyEhd5o940miivAoh6dCg47WegxeFM5OR4MSC9SSZRD1fw04JKD1qSMgCce5OR817wlE1w0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b9ae08fac12c303298fabd0418254b17.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdX4be7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-08 12:12:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-14 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7 реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7 реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югру накроют снег и метель: жителей предупреждают об ухудшении погоды 15 декабря 448
  2. ​На трассе «Подъезд к Сургуту» столкнулись легковушка и КамАЗ – двое погибли, один пассажир пострадал 402
  3. ​Магниты и батарейки: за день врачи Сургута спасли двух детей, проглотивших опасные предметы 401
  4. ​Продукты в Сургуте подорожали, но в среднем стоят дешевле, чем по Югре 386
  5. ​В Сургуте врачи спасают мужчину, выжившего после наезда поезда 336
  6. ​Экономный Новый год: какие продукты к праздничному столу лучше купить заранее? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 331
  7. ​Большинство читателей СИА-ПРЕСС не пользуются «белым списком» Роскомнадзора 322
  8. ​В День Югры в Сургуте родился 21 ребенок 294
  1. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 1820
  2. ​В Сургуте главный подрядчик по уборке снега усилил парк своей техники новым автогрейдером 1658
  3. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 1637
  4. Владимир Литвинов: «В искусстве фигуру отца либо превозносят, либо низвергают. Как и в жизни» 1590
  5. ​В Сургуте прошел первый день волейбольного турнира от ГК «Сибпромстрой» 1536
  6. У самолета, летевшего из Сургута в Самару, при посадке отказало сразу семь бортовых систем 1398
  7. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 1347
  8. ​Сургут стал лидером по числу заболевших гриппом в Югре 1344
  9. ​Андрей Рачёв: «В период похолодания, как правило, ежегодно количество пожаров возрастает, в среднем на 20%» 1342
  10. ​Парк, школы, новостройки: о чем жители Сургута спрашивали губернатора Югры на прямой линии // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1312
  1. ​Парламентский рост 4749
  2. ​Сургут утопает в покрышках: горожане завалили почти 20 контейнерных площадок автошинами 4480
  3. Школы Сургута уходят на карантин 4349
  4. ​В Сургуте подвели итоги конкурса, посвященного безопасности на производстве 4311
  5. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 4297
  6. ​Детям сюда нельзя 4266
  7. Почему дело Шипилова цепляет публику 4238
  8. ​«Мы видим потребность в развитии креативных индустрий в нашем регионе. Поэтому хотим, чтобы на месте «Авроры» был именно молодежно-креативный кластер» 4004
  9. Вместо платы за обучение… - полено 3517
  10. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 3507

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика