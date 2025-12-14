Рассказываем, что купить заранее к Новому году, чтобы сэкономить на праздничном столе

«Цены в магазинах перед Новым годом традиционно растут. Какие продукты лучше купить заранее, чтобы не переплатить, а с чем можно не торопиться?» – поинтересовалась читатель siapress.ru Евгения О.

Отвечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Анализ цен последних лет на продукты из предновогоднего меню позволяет составить перечень товаров, которые целесообразно приобрести заранее, поскольку цена на них обычно повышается к Новому году в связи с повышенным спросом.

Традиционные продукты Новогоднего стола, которым лучше всего запастись заранее:

Красная Икра, морепродукты и деликатесы. Спрос на икру традиционно растет с ноября, но в этом году эффект усиливает снижение вылова на Дальнем Востоке. Как правило, цены на красную икру на прилавках к новогодним праздникам могут вырасти до 10-15%.

Алкоголь. Шампанское, вино и крепкий алкоголь дорожают уже в декабре – это ежегодный сценарий. В среднем рост составит 8-10%, а с января 2026 года возможна индексация акцизов, что добавит к стоимости еще 4-5%.

Шоколад и сладости. Традиционный рост начинается в ноябре: импортеры поднимают закупочные цены из-за колебаний валюты, а производители – из-за увеличения спроса перед праздниками. В среднем – плюс 10-15% к середине декабря. Особенно быстро дорожает шоколад с импортным сырьем и орехами, детские сладкие подарки.

Фрукты и овощи. С окончанием сезона отечественного урожая цены идут вверх. Особенно на яблоки, груши и цитрусовые. По данным Росстата, осенью фрукты дорожают в среднем на 6-9%. В декабре добавляется логистическая наценка, поэтому к мандаринам и апельсинам лучше прицениться уже сейчас.

Цены на масло и сыр, как правило, быстро растут в период праздников, поэтому имеет смысл запастись ими заранее. Консервы отлично подходят для оптовых закупок благодаря длительному сроку хранения и универсальности использования на кухне. Крупы, макароны, сахар и шоколад при правильном хранении тоже могут длительное время обеспечивать экономию без потери питательных свойств и вкуса. Идеальным продуктом для длительного хранения является мед, а также оливковое масло.

Вместе с тем, есть и те позиции, на которые ожидается снижение цены. Например, на крупы и макароны – цены на рис стабилизировались, а на гречку даже ожидается снижение на 3-5%.

К Новому году многие хозяйки обычно покупают продукты впрок. Так, например, красная рыба, мясо краба, икра, морепродукты, деликатесы – это все недешевые продукты и при грамотном подходе на них можно сэкономить, если подумать об этом заранее.

В то же время, в качестве основных факторов ожидаемого повышения цен наряду с повышенным ажиотажным спросом на некоторые категории товаров в преддверии новогодних праздников, выступают рост стоимости сырья, материалов и топлива, а также расходов на оплату труда.