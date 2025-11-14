Многоуровневые паркинги у больниц Сургута: решение или пустая трата денег?

Парковки возле медицинских учреждений Сургута уже много лет остаются одной болезненных тем для горожан и постоянным предметом обсуждения в коридорах власти. На этот раз в Думе Сургута обсуждается предложение построить многоуровневый паркинг возле кардиоцентра в 5А микрорайоне — объект хотят реализовать через бюджет округа. Но решит ли многоярусный паркинг реальные проблемы пациентов — выгрузку больных, удобный подъезд, отсутствие мест? И почему город до сих пор не использует проверенную во всём мире схему «как в аэропорту»?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский разбирают, реально ли построить такой паркинг, должен ли он быть платным, почему одна парковка не решит системного кризиса, и что мешает внедрению нормальной транспортной логистики у сургутских больниц.

Дмитрий Щеглов: Тема парковок возле медицинских учреждений Сургута вновь всплыла на поверхность. Мы знаем, что это одна из болезненных тем, потому что заезжать на территорию медицинских учреждений у нас по-прежнему нельзя, даже ненадолго, поэтому все озабочены тем, чтобы организовать какую-то приличную парковку возле себя. Точнее, город озабочен тем, чтобы для людей там появились парковки.

Так вот в Думе Сургута прозвучало следующее предложение от городской администрации: в частности, возле кардиоцентра, который у нас находится в микрорайоне 5А, НГДУ, предложили выделить место и построить многоуровневый паркинг. Причем сделать это таким хитрым способом, так как сам кардиоцентр находится в региональном ведомстве, чтобы этот паркинг тоже построил округ, и все оказались бы в итоге довольными. Насколько многоуровневый паркинг может решить эту проблему, и что там вообще стоит делать – вот как раз про это и поговорим. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Еще одна тема, которую мы с тобой обсуждали довольно подробно и много – парковки у медучреждений. Тут, наверное, надо представить себе ситуацию, что в ближайшей перспективе у нас не получится организовать там то, что мы с тобой обозначали как «схема аэропорта», когда люди заезжают на 15 минут, выгружают своих родственников, выезжают и так далее, и так далее, или, может быть, где-то стоят на платной парковке. Ну вот теперь такое предложение: построить многоуровневый паркинг возле кардиоцентра. И так, возможно, для людей было бы как-то полегче. Не знаю, кстати говоря, предполагается ли, что он будет платный или бесплатный. По мне, конечно, платность была бы более удачным решением. Что ты по этому поводу думаешь, как ты видишь эту ситуацию?

Т.С.: Во-первых, мне непонятно, почему схему организации движения и паркования автотранспорта, аналогичную той, которая есть у аэропорта, нельзя применить в наших крупных, я бы даже сказал «гигантских», больничных комплексах сургутских. Я не понимаю, как устроено наше законодательство, антитеррористические все нормативы, но чисто разумом мне кажется, что территория аэропорта с точки зрения террористической опасности более критичный объект, чем, например, больница, правда? Соответственно, если можно на привокзальную территорию аэропорта заезжать, выгружать пассажиров, чемоданы и успеть выехать в течение, по-моему, 15 минут, то почему нельзя использовать точно такой же очевидно прекрасный способ на территориях наших больничных комплексов?

По порядку: конечно же, возведение многоуровневых парковок (не только возле больниц, но и везде) решает проблему затора городского пространства автотранспортом – это понятно. То есть, если есть возможность строить многоярусную парковку, надо это делать. Кстати говоря, возле того же сургутского аэропорта и, вероятно, возле будущего, когда-то, видимо, все-таки построенного железнодорожного вокзала тоже просится многоуровневая парковка – это логично, это обязательный элемент инфраструктуры любого транспортного узла в современном мире.

Ты приезжаешь, паркуешься, выбираешь парковку и тарифы парковочные, тебе надо на несколько часов машину оставить или на несколько дней, а может быть, даже на несколько недель, ты спокойно оставляешь машину, платишь деньги и летишь или уезжаешь по своим делам, то есть это нормально. Если возле кардиоцентра, если возле сургутской окружной клинической больницы есть возможность построить такие парковки, это надо делать. Вроде бы территориально мы представляем, что, да, есть такая возможность. Как это решается организационно, юридически, округ или не округ, город или не город, частный инвестор, мы сейчас не будем этого касаться, потому что это вопрос чиновничьей работы. А вот принципиально, да, есть возможность – надо строить.

Конечно же, парковка должна быть платная. Еще раз говорю, это разные тарифы, разные зоны. Я не знаю, есть ли автодорожные институты в стране, которые выпускают каких-то инженеров по строительству дорог. Скорее всего, в этих институтах и университетах есть отделения или факультеты транспортной логистики. Кто-то же должен уметь организовывать движение автобусных и пассажирских маршрутов, кто-то же должен в этом разбираться. Так организация парковочного пространства и движение автотранспорта по любой территории, по любому участку – это квалификационная норма, мне кажется, для любого работника муниципальных служб, ответственных, собственно, за организацию движения транспорта по городским улицам, правильно?

Так что решение правильное, но… Вот действительно вернемся в миллиардный раз к теме того, что это одно из решений, еще раз повторяю, скороговоркой: многоуровневый паркинг хорош для тех, кто приезжает надолго. Это так везде. Тот, кто приехал высадить пассажира и уехать назад, ему не нужна многоуровневая парковка. Это просто даже чисто технически очень трудно. Надо въехать, выехать потом, крутиться по этой парковке. Для чего ты занимаешь чужое место, создаешь, кстати говоря, маленькую пробку? Потому что обычно такие парковки, там какой-то трафик происходит.

И если уж мы говорим о строительстве такого инфраструктурного объекта, как многоуровневая парковка при больницах, опять-таки мировой опыт, и московский опыт, и опыт российских миллионников, надо строить тогда еще какие-то общежития и отели для тех, кто приезжает надолго в больницу. Вот сургутский кардиоцентр, перинатальный центр родовспоможения активно занимаются медицинским туризмом – мы это все знаем. Приезжают со всей страны люди лечиться, проходить амбулаторное лечение, стационарное лечение в этих медицинских заведениях. Ну логично, что для них многоуровневый паркинг является решением проблемы. Но этим людям, конечно, надо еще организовывать жилое пространство.

Кто-то приезжает сопровождать своего больного родственника и застревает надолго. Это нормальная практика – общежитие или отель, это простое отель, понятно, не Hilton, это какой-то отель, где есть кровать, горшок, минимальная инфраструктура, и родственники могут спокойно сопровождать своих близких. Это вот эта часть инфраструктуры.

Поэтому не надо представлять многоуровневую парковку как какое-то великое ноу-хау, «мы решили проблему». Нет, мы не решили проблему. Это впервые власти, немножко, видимо, не понимая, о чем они говорят, приблизились к тому, чтобы инфраструктурно наши больничные комплексы поднялись на другую ступеньку своего качества. Наличие многоуровневого паркинга, наличие отеля или общежития – это правильная вещь при крупных больницах во всем мире. И любой главврач вам это скажет. И вот спросите любого сургутского главврача, он подтвердит, что, конечно, это надо делать, но нам на это денег не дадут, скорее всего. Ну, хотя бы таким образом эта тематика вошла сейчас в общественный обиход.

Но, помимо, надо понимать, больших расходов на возведение такого объекта и последующих расходов на его обслуживание, это все-таки один из способов решения проблемы паркование. А главным способом, учитывая гигантские территории наших больничных комплексов, гигантские просто территории, мы должны говорить о том, чтобы организация парковочного пространства осуществлялась прямо на территориях этих больниц по очень простому принципу, мы об этом говорили тоже миллиарды раз: въезд в один шлагбаум, по территории ты проезжаешь к любому больничному корпусу, паркуешься на этих проездных частях.

Организовать парковку там достаточно легко, места очень много, проезды широкие, надо просто везде организовывать одностороннее движение – самый простой способ. Когда у вас есть двурядный или трехрядный по размеру, по ширине, проезд, вы можете одну полосу спокойно отдавать под парковку «елочкой», и никаких ни заторов, ни встречных автомобилей, которые не в состоянии решить, кто кого должен пропускать. Какое-то время бесплатного пребывания на территории больничного комплекса – это решает больница – 15, 20, 30 минут, час, я не знаю, сколько это должно длиться. И выезд в другой шлагбаум – все, элементарная вещь.

Вот как в аэропорту: нам же не кажется уже дикой ситуация, что мы должны въехать в один шлагбаум в аэропорту, проехать территорию, высадить пассажиров и выехать через другой соседний шлагбаум. Это типичный пример организованного одностороннего движения по платной территории. То же самое надо делать с больничными комплексами: отдать специалистам-логистикам это в проект, провести эту работу, и ничего страшного для больниц не случится. Наоборот, станет удобно только клиентам этих больниц, их же работникам и всему городу в целом.

Теперь вот этот нюанс террористической безопасности, все дела, прочее, я бы его принял, если бы на территории наших крупных больничных комплексов вообще не было никакого автотранспорта. Но ведь мы, когда попадаем на территорию наших больничных комплексов, видим там десятки-сотни автомобилей – это автомобили работников, это какие-то блатные автомобили, которые приезжают непонятно, по каким основаниям, на территорию. Значит, я так понимаю, закон не запрещает категорически попадание личного автотранспорта на территорию больниц. Значит, это можно делать. И весь вопрос в том, чтобы руководство больничных комплексов, в первую очередь коммунальное руководство муниципалитета и региона, осознали эту важную задачу – все. Организовать парковку на территории наших огромных больниц надо не строительством многоуровневого паркинга (это просто из другой задачи, понимаете, да?), а организацией движения автотранспорта на земле, на территории этих больниц – все.

Д.Щ.: Да. Ну, я бы еще тут добавил пять копеек. Вот если вести речь о строительстве многоуровневого паркинга, то это, к сожалению, я пока не представляю себе, по крайней мере, как это решает проблему выгрузки больного родственника.

Т.С.: Никак.

Д.Щ.: Условно говоря, ты должен подъехать максимально близко к входу в больницу, выгрузить этого родственника на минус 50, поехать припарковаться, прийти оттуда пешком – и вы с ним пойдете дальше? Он там околеет, бедняга, за это время.

Т.С.: Ну это бред, бред, конечно.

Д.Щ.: Здесь нужно как-то еще подумать, как еще подкрутить эту систему, или делать теплые переходы от этого паркинга к больнице, или типа того, то есть здесь еще вопросов много.

Т.С.: Дима, это все чудовищная чушь. Вот ты сейчас перечисляешь один за другим инвестиционные проекты, в которые надо вбухивать деньги. Ты представляешь, что такое теплый коридор? Давай представим нашу СОКБ, тебе надо из инфекционного корпуса попасть в хирургический корпус, или в морг, или еще куда-нибудь. Это как это все будет строиться? Ну это миллиарды просто. Это все надо отапливать, мыть, чистить, следить там за безопасностью, какие-то должны быть камеры, какие-то тетки, дядьки, эти охранники должны там ходить постоянно. Это безумие абсолютное. Это даже не надо в этом направлении двигаться.

Есть десятки гектар земли с кучей пустой неиспользуемой территории. Организуйте вы, ради бога, там парковки, проезды односторонние. Сделайте въезд и выезд по платному шлагбауму. Организуйте, решите, какая норма времени необходима для погрузки и выгрузки больного, и закройте эту проблему. Кстати говоря, Владимир Базаров, который был в свое время заместителем города Сургута и который сейчас, к сожалению великому, находится под следствием по Курской области, он ведь тогда уже начинал решать эту проблему. И на примере с ОКБ они там что-то пытались делать, городские власти, но почему-то дело не дошло до какого-то логического завершения.

Ну что ж, дорогие слушатели, читатели, пожалуйста, высказывайте свое мнение по этому поводу, как вы видите, как лучше всего расшивать вот эту вот проблему. Вскоре снова услышимся, о чем-то интересном поговорим. До свидания.

Т.С.: До свидания, друзья. Всем пока.