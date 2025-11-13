16+
Главное, чтобы конкурс на освоение ядра центра Сургута выиграл действительно сильный девелопер

В Сургуте объявлен конкурс на освоение ядра центра города. Какие у этого есть риски

Главное, чтобы конкурс на освоение ядра центра Сургута выиграл действительно сильный девелопер
Фото А.Кучина

В Сургуте объявлен конкурс на освоение Ядра центра города — территории между офисами «Газпрома», «Тюменьэнерго» и Сургутского университета. Он включает выкуп и снос старого жилого фонда, строительство новых домов, а также проектирование детсада и школы, возведение здания для «Петрушки», организацию парковки на 2000 мест и благоустройство территории.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, сможет ли проект стать визитной карточкой города, кто может выиграть этот конкурс, и почему риск велик даже для крупных девелоперов вроде «Брусники».

Дмитрий Щеглов: В Сургуте объявлен долгожданный конкурс на освоение большого участка Ядра центра города. Согласно информации, которую опубликовали депутаты, объем инвестиций примерно 1,4 миллиарда рублей – это то, что должен будет вложить инвестор. Также он должен будет разработать проект образовательного центра, включающего школу и детский сад, построить один встроенный детский сад, построить «Петрушку» – здание для театра кукольного – благоустроить набережную, сделать парковку на 2000 машиномест, организовать проезды и так далее, и так далее. И при этом он получит возможность, соответственно, застроить довольно большую территорию в самом важнейшем, самом «вкусном» участке Сургута. Обсудим сегодня эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы не раз с тобой уже это дело обсуждали. Сейчас у нас стало чуть больше конкретики. Соответственно, мы знаем о том, что совершенно точно компания «Брусника» планирует подаваться на этот конкурс и очень хочет его выиграть. Не знаю, будут ли другие претенденты. Тем не менее, вот как ты видишь, что-то поменялось с тех пор, как мы с тобой в последний раз обсуждали эту тему Ядра? Как сейчас это все дело выглядит?

Т.С.: Ну, новость отличная. Значит, дело движется. И прогноз, который нашей редакции давал больше 10 лет назад тогдашний главный архитектор города Сургута (а сегодня заместитель главы по строительству и архитектуре) Алексей Фокеев, о том, что через 10 лет мы приступим, он сбывается, и это важно. Территория действительно, с одной стороны, самая «вкусная» в Сургуте, с другой, самая неустроенная, самая неприятная и являющаяся таким излюбленным примером для демонстрации города контрастов. Можно загуглить фоточки, где на фоне стеклянных офисов «Газпрома», «Тюменьэнерго» и Университета стоят покосившиеся избенки. Но важно, чтобы в конкурс не зашла слабая компания. Здесь вопрос не в том, будет это именно «Брусника» или какой-то другой сильный девелопер. Главная проблема заключается в том, что из-за специфики российского законодательства конкурсного в муниципальные конкурсы, в подобные конкурсы, могут залазить слабые игроки. Они формально отвечают всем конкурсным требованиям.

Д.Щ.: Ну да, там какая-нибудь «ооошка» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, организованная неделю назад, и вот тебе она уже на конкурсе – такое, в принципе, сплошь и рядом происходит.

Т.С.: Тут надо посмотреть условия данного конкурса. Наверное, все-таки «ооошки», зарегистрированные неделю назад, не допустят. Наверное, есть какие-то условия по сроку работы в рынке. Но тем не менее это серьезная опасность, и многие скандалы со строительством объектов социального и культурного назначения, которые строятся по заказу муниципальных властей или региональных властей, как раз подтверждают вот эту опасность. Ну, посмотрим.

Действительно «Брусника» изъявляла и изъявляет до сих пор сильный интерес к этому проекту. Хотя проект, как я понимаю, для «Брусники» больше имиджевый, чем коммерческий, потому что проект сколь амбициозен, столь и рискован. Все мы видим, в каком кризисе, причем набирающем обороты, пребывает сегодня строительная отрасль в стране и в нашем регионе: построенное жилье либо не продается, либо продается слабо, а крупнейшие застройщики вынуждены снижать цену продаж и тем самым влиять в целом на рынок. И делают это они не из маркетинговых побуждений, а от нехорошей жизни. И надо понимать, что, безусловно, это не способствует росту экономики компании. Да, конечно, снижение продажной цены застройщиком радует потребителей, у которых появился шанс купить жилье дешевле, чем еще недавно.

Но важный момент в условиях общего снижения покупательской способности населения – строительные компании, кратковременно делая хорошо потребителю (это действительно прекрасно, я тоже за низкую цену квадратного метра, естественно), но это будет такая… есть пиррова победа, а тут, видимо, пиррова радость – это кратковременный эффект, а строительные компании и в целом отрасль не богатеют. Соответственно, вытягивать крупные проекты, подобные тому, который мы сейчас обсуждаем, им будет становиться все сложнее. Вот такой парадокс нынешней стройки.

В свое время монополизация строительного сегмента, собственно, и привела к тому, что рынок взогрелся, и цена квадратного метра в большинстве российских регионов за последние годы взлетела. Этому способствовала и государственная поддержка ипотечников, льготников по ипотекам. Попасть в льготную ипотеку можно было практически только через новостройки, и не через простые новостройки, а через проекты, уполномоченные, согласованные, ведомые региональными властями. Под эти проекты делались ипотечные продукты региональными и федеральными банками. А «вторичку» вы в ипотеку взять, например, не могли.

Если вы относитесь к какой-то группе социальных получателей всякой помощи от региона, то вас такая достаточно твердая рука государства в виде региональных властей уверенно направляла по пути приобретения новостройки. Ну а если в этом сегменте создаются преференции, то что происходит? Естественно, формируется повышенный искусственный спрос, растет цена квадратного метра, растет рынок. Жилье в целом становится менее доступным, что «первичка», что «вторичка», ну и рано или поздно происходит затор. Вот мы его и наблюдаем. Вот на этом фоне, когда у строительных компаний нет денег – сегодня, как я понимаю, многие строительные компании, крупнейшие, крупные, не только в Сургуте, работают только на обороты – то есть уже вопрос об извлечении прибыли не стоит. Вот в таком состоянии мы наблюдаем развитие проекта КРТ по освоению Ядра центра Сургута. Вот примерно в таком состоянии отрасли компания «Брусника» или любой девелопер, кто выиграет этот конкурс, будет заходить на эту площадку.

Наша задача как наблюдателей и граждан, которые очень хотят, чтобы Ядро центра города превратилось не в потенциально «лучший кусок земли Сургута», а в «лучшее место города Сургута», а возможно, и всего нашего региона, чтобы этот проект состоялся, чтобы он не сломался по дороге, чтобы не началось отсечение «вкусных» его особенностей, изюминок, к которым относятся набережные, действительно, парковые зоны, рекреационные зоны, те же объекты соцскультбыта в виде «Петрушки», школы, детского сада, ну, понимаем, да, что вот все это вне зоны прибыли будущего девелопера, будущего застройщика, и весь этот проект он будет окупать продажей того жилья и тех коммерческих площадей, которые предполагается здесь построить.

В общем, мы радуемся началу, объявленному старту этого проекта, формально, уже можно говорить так.

Д.Щ.: Да, в декабре должны быть какие-то результаты, насколько я могу судить.

Т.С.: Ну, то есть процесс, пока бумажный, идет. Потом еще почти год уйдет на проектирование, на все вот эти вот уже…

Д.Щ.: Ну да, там нужно будет выкупать, получается, еще участки земли, торговаться с их владельцами и так далее, то есть расселять народ.

Т.С.: Надо понимать, что увидим первые сваи, первые здания мы через 2-3-4-5 лет – вот это такая долгая история с этим проектом. Но первый, как говорится, колышек, фундамент будущего Ядра забит. Ну, держим пальцы, чтобы все получилось у того, кто выиграет, и чтобы выиграл все-таки сильный игрок, который в состоянии осуществить подобный проект, а не сдуться на полдороге или раньше.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, хорошо. Обращаясь к нашим уважаемым читателям и слушателям, пишите свои соображения по этому поводу, как вы видите происходящее, что думаете. Если вам нравится то, что мы обсуждаем, ставьте «лайки» – это тоже хорошо. Читайте расшифровки текстовые наших разговоров на siapress.ru – ссылка, как всегда, в описании. До новых встреч, скоро вновь услышимся, поговорим о чем-то важном и интересном. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.


