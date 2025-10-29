Популярной сургутской газете «Новый Город» исполнилось 32 года

Редакция «Нового Города» всегда оставалась настоящей школой журналистики. За три десятилетия здесь выросли десятки профессионалов, которые сегодня работают в пресс-службах предприятий, государственных структурах и федеральных СМИ. И по сей день газета верна своей главной миссии ‒ оставаться источником достоверной информации и отражать жизнь Сургута во всех ее проявлениях.

Все годы своего существования «Новый Город» публикует уникальные исторические и краеведческие очерки: при жизни известного журналиста и краеведа Ивана Захарова это был его творческий проект «Иван Захаров рассказывает…», после его смерти усилиями его дочери Людмилы Захаровой более 20 лет публикуются «Дневники Ивана Захарова» и очерки истории Сургута.

За прошедшие десятилетия «Новый Город» стал не просто газетой, а частью истории Сургута. На его страницах отражались ключевые события в жизни города и округа, судьбы людей, стоявших у истоков освоения Севера, истории трудовых коллективов, общественных инициатив и повседневной жизни сургутян. Газета борется с недостатками городской жизни, на острие ее пера всегда ‒ деятельность местных чиновников, от которых зависит жизнь простых сургутян.

Сегодня ‒ день рождения одной из старейших и самых популярных сургутских газет ‒ «Новый Город». 32 года назад, 29 октября 1993 году, был отпечатан первый (нулевой) номер издания.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

