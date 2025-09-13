Для тех, кому за 80, потеря привычного способа связи с родными может стать серьезным ударом

Не отпускает меня история с блокировкой звонков в мессенджерах… И более всего мне жалко наше старшее поколение.

Нам с вами, по большому счету, все происходящее принесет лишь временные неудобства. Мы перестроимся. Найдем варианты. Будем ворчать, искать качественные замены тому, к чему привыкли за долгие годы. Но выход неизбежно найдем. А вот для тех, кому глубоко за 75-80, происходящее – серьезный удар.

С возрастом все сложнее осваивать что-то непривычное. Прекращать пользоваться тем, где все знакомо на уровне «наощупь, и не нужно искать очки». И так существенно перестроить привычный канал связи, освоив новое, смогут, боюсь, далеко не все.

Ведь общение – когда дети и внуки зачастую далеко, а партнер по жизни часто уже в ином мире – единственная радость и отдушина… Если простого и понятного канала связи не будет, легко провалиться в бессилие и ощущение собственной ущербности, одиночества и ненужности.

Я больше скажу – общение для стариков гораздо важнее, чем многие другие витальные потребности. Оно – часто суть жизни.

И происходящее для кого-то – настоящий удар под дых.

Скажете, я преувеличиваю? На минуточку представьте, что вы всю жизнь ездили на «Жигули», а теперь вам вдруг надо учиться управлять самолетом. Где не просто множество кнопок, а сенсоры, которые ловят даже крошечный взмах пальца… И когда всю жизнь жил с телевизором, который чем сильнее хлопнешь – тем лучше будет работать, а кнопки – чем сильнее надавишь, тем быстрее переключится, как привыкнуть к новой системе управления, особенно когда пальцы уже не слушаются так хорошо? Тут даже в движениях сложно перестроиться, не говоря о том, чтобы заново выучить алгоритм, как звонить внуку или внучке.

И самое важное: установка новых мессенджеров – огромное пространство для манипуляций со стороны мошенников, от которых, по идее, отказ от этих самых звонков в мессенджерах нас должен оградить… Не буду развивать тему, дабы никому ничего не подсказывать; сами все понимаете.

Что делать? Помимо объяснений как теперь и чем пользоваться, и помощи с настройкой, можно установить блокировки на вызовы с незнакомых номеров.

И, конечно, чаще звонить своим родителям и родственникам – когда нет недостатка в общении и есть постоянная связь, обмануть наших любимых стариков гораздо сложнее.

Оригинал