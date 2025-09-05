Почему пятидневка в школах Сургута в нынешних условиях недостижима

Новый учебный год начался, и тут же прозвучала свежая идея: депутат Госдумы Сергей Миронов готовит законопроект о переходе российских школ на пятидневку и отмене домашних заданий на выходные. Звучит здорово — но реализуемо ли это сейчас, например, в Сургуте, где школы трещат по швам (в одной только школе №9 — 31 первый класс)?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: почему идея пятидневки по сути верная, но упирается в переполненные школы, кадровый дефицит и бюджеты, чем можно заменить «шестой день» (кружки, спорт, допобразование, «полевые задания» без домашних работ), и как сделать выходные по-настоящему свободными для детей и семей — без просадки в учебном плане.

Дмитрий Щеглов: Очередной учебный год в России стартовал. И в первый же его день в прессе выступил депутат Госдумы Сергей Миронов с заявлением о том, что он уже готовит законопроект о переходе всей России на пятидневку. И плюсом к тому, чтобы дети не получали домашние задания на выходные, то есть, чтобы у них было два полноценных дня на то, чтобы отдохнуть от школы и со свежими силами возвращаться к обучению. Как ни странно, но разговор о пятидневки для нас в СИА-ПРЕСС не праздный. Мы некогда поднимали целую городскую дискуссию на эту тему и говорили о том, как пятидневка хорошо бы отразилась на показателях учеников и вообще жизни семей сургутских, но тогда ничего этого самого не случилось. Сегодня обсудим эту тему еще разок – свежим взглядом, так сказать. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Здравствуйте, товарищи.

Д.Щ.: Я помню, как ты отстаивал идею пятидневки, очень серьезно отстаивал ее и дискутировал много с кем по этому поводу в публичном поле. Как ты сейчас смотришь на вероятность такого нововведения в Сургуте конкретно?

Т.С.: Начнем все-таки с Миронова. Несмотря на то, что его заявление мне кажется чистым популизмом, оно правильное. То есть, по сути, он за правильную идею выступает, а методы воплощения этой идеи мне, честно говоря, на общегосударственном уровне непонятны. И вот на примере Сургута это можно проработать. Когда мы действительно достаточно принципиально, жестко и последовательно бились за пятидневку в Сургуте, немножко в Югре, если брать шире, на тот момент, это было больше 10 лет назад, все предпосылки для такой реформы существовали. Был достаточно оптимальный баланс школ, ученических мест, учеников – можно было попробовать.

За 10 лет ситуация сильно изменилась в худшую сторону – ситуация демографическая. Школы – и это не только проблема Сургута, а практически всех мегаполисов страны – школы переполнены, переполнены в том числе за счет мигрантов. И если в школах сегодня некоторые линейки классов уходят во вторую половину алфавита по своей буквенной идентификации (классы О, П, Р, Т, У есть), ну не представляется…

Д.Щ.: Ну смотри, у нас 31 первый класс пошел в школу номер 9 в этом году.

Т.С.: 31 класс первый только в одной школе?

Д.Щ.: Да, в 9-й школе.

Т.С.: В то время, как их должно быть, максимум, 5 классов.

Д.Щ.: Ну, вот так вот.

Т.С.: Я даже не знаю, у меня это в голове не укладывается. В принципе, 31 класс – это уже полноценная школа, правда? 31 умножить на 30 – вот тебе 900 учеников. А наши типовые школы рассчитаны на 800-1100 ученических мест.

Д.Щ.: Ну да, да. В среднем около тысячи.

Т.С.: Вот представляете себе ту беспримерную нагрузку, которая каждая школа Сургута, каждая школа Югры и большинство школ в городах России – сельские мы сейчас не обсуждаем, они как раз стоят пустые, но у них другие проблемы, свои проблемы: нехватка педагогов в первую очередь.

Д.Щ.: И учеников.

Т.С.: Да. И учеников, и педагогов: село вымирает. Соответственно, как можно 31 первый класс в 9-й школе перераспределить таким образом, чтобы суббота выпадала из учебного процесса, каким-то образом те же самые оставшиеся педагоги эту увеличившуюся нагрузку взяли на себя в оставшиеся пять дней, за счет каких человеческих ресурсов проблема будет решаться, я не представляю.

Еще раз, принципиально постановка вопроса Сергеем Мироновым, безусловно, правильная. И 10 лет назад, когда газета «Новый Город» выступала за пятидневку, и этой идеи отчаянно сопротивлялась тогда сургутская власть, прежде всего, Департамент образования, Татьяна Османкина – руководитель этого департамента – приводили свои аргументы. Хотя там был момент, когда они, драматически достаточно они согласились, что аргументы серьезные, и вот-вот губернатор Наталья Комарова согласится с этой… Но что-то они там переиграли – пятидневка не случилась. Еще раз, тогда, на тот момент, этот шаг был возможен. Пусть в качестве эксперимента, но возможен. Сегодня просто нереально шесть дней заменить пятью днями при сохранении учебного плана.

Д.Щ.: Ну это только резать учебный план, на федеральном уровне причем, потому что сейчас центр все диктует.

Т.С.: Его невозможно резать, потому что он уже изрезан. Уже и так очень многие науки изрезаны, в частности, иностранные языки, другие науки, дисциплины, в пользу патриотического воспитания, в пользу гуманитарных дисциплин некоторых других. Ну не перестроится, это просто я не представляю. Ну хорошо, допустим, произошло чудо. Поскольку идея популистская, есть шансы, что ее могут каким-то образом узаконить. Но это приведет к полной перестройке всего учебного процесса в стране, а мы только вступили в новый учебный год. Значит, ну как? Его ломать не будут. Значит, это переносится на какой-то другой период.

Д.Щ.: Ну да, это, видимо…

Т.С.: Допустим, со второго полугодия, в лучшем случае, или со следующего учебного года. Это если вот это решение фантастическое реализуется. И теперь берем 31 первый класс в 9-й школе и думаем: чем же эти 900 учеников будут заниматься в субботу? Потому что мотивация Миронова и тех, кто выступает за уменьшение нагрузки на учеников, они говорят следующее: «Суббота-воскресенье – это дни свободного времяпрепровождения, но активного».

То есть школа должна стать неким центром, культурным, досуговым, для тех же учеников. Кстати говоря, так и было в те годы, когда в школу ходил я, например, то бишь во времена Советского Союза. Хоть у нас и была шестидневка, но суббота, как правило, был легкий день, до обеда все учились, в субботу старались всех выпускать в одну смену. Как-то так там строили расписание, что даже второсменники приходили не к 08:00 часам, а, например, к 11:00, и уже к 13:00-14:00 школа была пустая, и после этого школа заполнялась кружками.

Вот там мы занимались всякими спортивными кружками, трудовики чем-то занимались, где-то были группы всякие музыкальные, ансамбли, театральная студия, ну и так далее. И, что очень важно, по вечерам школы, и в будние дни тоже, работали для жителей близлежащих домов. То есть они могли, эти жители, приходить, заниматься спортом в спортзале, на спортивной площадке, как-то это все было организовано, вопросы о террористической безопасности не стояли так гипертрофированно, как сегодня, и вообще все эти разрешительные вещи решались гораздо проще. Соответственно, суббота, 900 учеников первого класса… 31 класс – так это они до буквы Ъ дошли, до буквы э?

Д.Щ.: Ну да-да. Я думаю, что они скоро будут А-а или А-б – вот так вот будут.

Т.С.: Или надо переходить на несколько языков. В каком языке у нас 240 букв? Вот, наверное, тот будем использовать. Значит, в субботу что-то надо делать этим ученикам. Если они просто разбредаются по городу, по улицам, по подъездам, то, конечно…

Д.Щ.: Ну с семьями, слушай. Семьи же есть все-таки, в конце концов.

Т.С.: Нет-нет. Семьи, я вас уверяю, что 90% семей воспринимают школу как камеру хранения для своих детей. Вот чем больше дитё в школе, тем семьям хорошо – все. Они не отвечают за своего ребенка. Но если мы… Мы типа умные, давай мы по-умному придумаем, что делать на выходных днях.

Что же делать на выходных днях? Это кружки, это спорт, это дополнительное образование и, вероятно, тех дисциплин, которые сегодня сокращены: может быть, языки, может быть, русский язык более углубленный, или литература, может быть, точные науки, математика, физика, биохим какой-нибудь, информатика, ну и так далее. Соответственно, кто будет обеспечивать эту кружковую деятельность? Это деньги. Федеральное правительство бюджет на образование сократило – сокращает. Ну, оно и сократилось. Денег на такую дополнительную деятельность элементарно нет. Региональные бюджеты, которых федеральное правительство заставит искать деньги, в случае этой реформы будут стонать. И вот вся эта вот сдвижка: учебного плана, реформы с пятидневкой, переход на дополнительные кружковые всякие активности – это для чиновничества колоссальная задача, просто колоссальная. Соответственно, а в условиях тяжелой ситуации с мигрантами, с переполненностью школ за счет миграционного притока, а не за счет естественного притока, демографического, населения – ну трудно.

Д.Щ.: Ну, кстати, тоже маленькое замечание: почти на тысячу учеников в Сургуте стало больше, чем в прошлом году. То есть это плюс одна школа. То есть просто вот по составу в Сургут пришла еще одна школа, при условии, что новых школ у нас за это время, я не помню, по-моему, все-таки не ввели.

Т.С.: А при том условии, что в Сургуте острейший дефицит школ. И этот дефицит школ ежегодно растет. И при условии, что самое популярное мужское имя в Югре «Мохаммед», самое популярное женское имя в Югре (просто статистически, не потому, что это такие приоритеты у людей, а так называют, это в метрике так написано, в ЗАГСах) у девочек – «Амина». И поэтому мы понимаем, что школы переполнены по этой самой причине: у нас прирост населения – его надо куда-то девать, его надо где-то размещать, кто-то его должен учить.

Кстати говоря, учить мигрантов – это тоже очень тяжелая нагрузка на педагогический состав, потому что они не владеют русским языком, как носители, а то и вовсе не владеют.

Соответственно, все, что сегодня называется школой нашей – вот берем опять 9-ю как пример с 31 классом, первым – это настолько колоссальная нагрузка на педагогический состав, что школа просто не выдержит такой реформы как переход на пятидневную систему обучения. Переход этот необходим, он очевиден, снижение нагрузки по домашним заданиям, конечно же, необходимо.

Безусловно, детей надо на выходные отпускать без домашних заданий. Это-то можно сделать, да – это разумные вещи. Опять-таки вместо домашних заданий, можно и на пятницу отправлять без домашних заданий, но давать какие-то полевые задания, для полевых работ. Ну, не знаю, сейчас осень – ходим, собираем гербарии. Старшеклассники чем-нибудь посерьезнее могут заниматься: какая-то волонтерская деятельность, какие-то действия общественно-полезные, которые школа при выдаче аттестата ставит в зачет, то есть дети набирают социальные баллы – важные критерии в оценке выпускников школ, потому что не только знания надо оценивать у детей, но и их социальную и гражданскую активную позицию.

Ну что ж, то есть, если Сергей Миронов хорошо себе представляет, как в большинстве крупных российских городов, как во всех ключевых регионах страны решить проблему перегруженности школ, чрезвычайной нагрузки на педагогический состав, и при этом увести школы с шестидневки на пятидневку, то, как говорится, вперед и с песней. Дело это хорошее, полезное, но, повторю, в нынешних условиях, вот на примере Сургута, практически малореализуемое. Практически малореализуемое.

Если бы все школы были такого качества, вот как последние школы пытаются строить. Все-таки государство придает этому значение, в Москве красивые очень школы строят. Тут даже где-то Собчак – она не только Сургутом активно теперь занимается, что не пост у Ксении Собчак, то что-то она про Сургут комментирует – а она зашла в какую-то рядовую школу и восхитилась, какая она прекрасная. Ну, это была косвенная реклама Собянина, но неважно.

Вот последняя новость: в районе Трубецкой построил школу по концессии – ну, она прекрасна. Там и бассейн, там и спортзал, там и оборудованные кабинеты, и она сама по себе большая, там явно не на тысячу учеников помещение. Если бы школы были все такие, их было бы действительно очень много, и они были бы укомплектованы квалифицированными педагогами, может быть, сама ситуация подвела бы к тому, что надо учиться пять дней. А теперь так это выглядит: учиться надо пять дней, а может быть, даже и четыре, а пятый день занимать той самой кружковой деятельностью. А выходные дни – это как раз семья, путешествия и активный образ жизни вне школы: бассейны, спортзалы, спортивные секции, профессиональная подготовка к каким-то, я не знаю, будущим карьерам, научным, музыкальным, художественным и так далее. Вот это было бы вообще, это была бы идеальная система образования в нашей стране.

Ну что ж, дорогие слушатели, читатели, пожалуйста, пишите свои мнения по этому поводу: видите ли вы пятидневку в современной России, в современном Сургуте, или это утопия и популизм, насколько это вообще возможно. До новых встреч, еще услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока