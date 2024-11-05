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​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что успел сделать экс-глава Сургута до обвинений в коммерческом подкупе

​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Андрей Филатов / vk.com, скрин из видео URA.ru

Бывший глава Сургута Андрей Филатов оказался в центре громкого скандала. Досрочный уход с поста, который вызвал немало вопросов среди горожан, теперь получил неожиданное продолжение − стало известно, что экс-глава стал фигурантом уголовного дела по обвинению в коррупции и превышении полномочий (позже оказалось, что по коммерческому подкупу). Чем запомнилась его работа, какие достижения можно записать в актив, что оставило горький осадок у сургутян и что известно о его задержании − в нашем обзоре.

Кем был?

Филатов родился в 1973 году в Курске, а позже перебрался в ХМАО. С 1992 по 2011 год он занимался бизнесом в Лангепасе, а затем, в 2011-2012 годах, работал директором по развитию в строительной компании «СтройГрупп». Политическая карьера началась лишь в 2012 году, когда он стал депутатом думы ХМАО пятого созыва, сообщали в Neft.

Филатов возглавлял Сургут с февраля 2021 года по апрель 2024 года. Однако его работа в городе встретила неоднозначную реакцию: горожане были недовольны, что он привез с собой из Лангепаса более 20 ключевых работников и не доверял местной общественности.

Напоследок бывший глава написал, что планирует остаться в округе и заняться проектами, связанными с экономическим развитием региона. Позже его выдвинули на пост независимого директора Utair, а также экс-мэр стал советником Натальи Комаровой, с которой он уже работал ранее − до октября 2015 года занимал пост заместителя губернатора, а после увольнения был назначен советником главы округа на общественных началах.

Эксперты отметили, что Андрей Филатов возглавил Сургут в 2021 году в качестве антикризисного менеджера. Ему удалось оперативно перезагрузить работу городской администрации и подведомственных структур, заново выстроить отношения с муниципальной думой, градообразующими предприятиями и ведущим частным бизнесом. Таким образом, по их мнению, Андрей Филатов стабилизировал ситуацию в городе и направил ресурсы на развитие.

Что произошло?

В отношении бывшего главы Сургута Андрея Филатова возбудили уголовное дело. По информации редакции, в настоящий момент он находится в СИЗО в Нижневартовске.

Бывшего мэра подозревали в коррупции и превышении должностных полномочий. Однако позже задержание экс-главы связали с коммерческим подкупом до его вступления в должность мэра.

Нижневартовский городской суд отправил Андрея Филатова под арест на два месяца. Об этом сообщают URA.ru. Заседание было закрытым.

История с учредительством сына Филатова

В мае этого года ряд СМИ распространяли информацию о том, что сын бывшего главы Сургута оказался учредителем компании, которая получала муниципальные контракты на строительные работы в городе. В частности, ООО «Спецмонтажпроект» занималась капремонтом плавательного центра «Дельфин» и строительством сетей водоснабжения на Речной улице. Общая сумма контракта − порядка 154 млн рублей. Учитывая влияние отца в Лангепасе и Сургуте, деятельность компании вызывает вопросы.

«Спецмонтажпроект», как указано в открытых источниках, была создана более десяти лет назад, в марте 2011 года, и зарегистрирована в Москве. Несмотря на столичную прописку, с 2019 года она активно участвует в аукционах на югорском сегменте госзакупок, в частности в Сургуте и Лангепасе. За это время компания заключила государственные контракты на общую сумму 1,4 млрд рублей, добавили в Муксун.fm.

Между тем, экс-глава заявил, что все контракты проходят на открытых площадках на конкурсной основе. «Эта процедура прозрачна и объективна. Если по каким-то контрактам возникают вопросы − для таких спорных случаев есть надзорные и контролирующие органы, которые могут давать правовую оценку. Мой сын взрослый и ведет свою деятельность самостоятельно. Какие контракты и в каком направлении заключаются − это также самостоятельное решение и выбор самой компании. Здесь не вижу повода что-то домысливать или притягивать за уши. С юридической стороны все действия компанией выверены, полагаю, а если что-то не так, думаю, компетентные органы поправят. Если есть претензии к качеству, срокам и стоимости работ по контрактам, их нужно сначала обозначить, а затем уже проверять в установленном порядке. Все контракты заключены, повторюсь, прозрачно и в рамках правового поля», − прокомментировал ситуацию Филатов в беседе с корреспондентом URA.ru.

Впрочем, эту ситуацию посчитали причиной ухода градоначальника со своего поста. Однако эту информацию не подтвердили.

Ранее в siapress.ru писали, что центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года.

Аварийное жилье

Среди ключевых итогов его работы − практически полное завершение программы по переселению из аварийного и ветхого жилья: снесли 181 дом и расселили 1 558 семей, осталось снести 59 домов и расселить 32 семьи.

«Что особенно хочется выделить, город досрочно завершает программу по сносу ветхого и аварийного жилья. 2024 год может стать историческим − в городе больше не будет таких жилых зданий. Это большой подарок жителям Сургута к 430-летию города. Историческим 2024 год станет и в плане комплексного развития территории: планируется строительство первого в Югре дома, который появится благодаря механизму КРТ»,отмечал тогда еще председатель Думы Сургута Максим Слепов.

В целом, более 100 семей расселили в Сургуте в рамках программ переселения из аварийного жилья с начала года. Им предоставили новые квартиры в микрорайонах «Марьина гора» и «Голд Фиш».

Напоминаем, ранее Югра стала лидером среди регионов страны по числу переселенных из аварийного жилья граждан. Как много «авариек» осталось в Югре − в обзоре.

Транспортная реформа

Андрей Филатов инициировал транспортную реформу в Сургуте в мае 2023 года. Тогда он заверил, что после покупки автобусов и изменения маршрутов среднее время поездки по городу составляет примерно 30 минут. Администрация Сургута добавила, что с начала реформы количество автобусов для перевозки граждан выросло с 152 единиц до 180.

«Маршрутная сеть не менялась в Сургуте более 20 лет. Город вырос, изменилась его территориальная структура, в связи с этим изменение сети пассажирских перевозок является неизбежным и крайне необходимым. Альтернативы этому нет», − объяснял экс-мэр.

Тем не менее город все еще нуждается в обновлении автопарка, не утихают и разговоры о выделенных полосах и необходимости корректировок маршрутов.

«Если говорить в разрезе «СПОПАТа», то на данный момент нам нужно минимум около 72 единицы подвижного состава, которые уже превышают нормативный возраст эксплуатации в семь лет. Мы никогда не скрывали этого, есть машины 2006 года, 2008. Но с правильным подходом к обслуживанию, эти средства до сих пор выходят на линии», − поделился с корреспондентом siapress.ruдиректор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Отставка Филатова не отменила транспортную реформу, которую в октябре 2024 года назвали провальной. Впрочем, многие горожане считают ее неудачной уже давно − если не с самого начала. На неэффективную работу в этой отрасли потратили бюджетные средства в размере 17 млн рублей.

Более подробно о транспортной реформе − в нашей «горячей теме».

Крупные проекты: НТЦ и строительство второго моста через Обь

Главным событием 2022 года стало строительство научно-технического центра, которое сегодня вызывает скепсис у горожан и экспертов. Планировалось, что возведение НТЦ завершится в течение девяти лет. В числе объектов – центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, конгрессно-выставочный центр и другое.

Изначально планировалось, что проект займет площадь свыше 70 гектаров. Однако позже появилась информация, что территория объекта уменьшилась примерно в восемь раз.

О том, что концепция НТЦ в Сургуте постоянно меняется и не оправдывает ожиданий − в выпуске «О чем говорят».

Помимо этого, на тот момент в Сургуте реализовали 15 крупных инвестиционных проектов в разных сферах. В их числе − строительство второго моста через Обь, реконструкция жд-вокзала, создание Сургутского транспортно-логистического комплекса, а также комплексная застройка в нескольких микрорайонах города.

Сейчас мостовой переход через Обь готов на 50%, а строительство жд-вокзала в Сургуте может начаться не раньше 2025 года.

КРТ на первой площадке в Сургуте

При Филатове заключили первый в Югре договор по комплексному развитию территории. Компании «Брусника» предоставили возможность заняться застройкой 1 микрорайона − в границах улицы Марии Поливановой, Артема, Набережного проспекта.

Заход «Брусники» в Сургут связывают непосредственно с Филатовым, и у общественности накопились вопросы по поводу инвестиционных условий.

Тем не менее в этом году девелопер запустил продажи квартир. Ранее он полностью расселил 50 семей из аварийного жилья и убрал старые постройки, чтобы построить новые. «Брусника» планирует передать ключи от квартир не позднее 2027 года.

Напоминаем, что компания обещала передать администрации 300 квадратных метров жилья под расселение детей-сирот и маломобильных групп населения, а в микрорайоне возвести два жилых дома переменной этажности, которые составят единый комплекс с общественным пространством, ранее сообщали в СургутИнформ-ТВ.

Бюджет и прочее

Бюджет города при Андрее Филатове впервые в истории превысил отметку в 40 млрд рублей – в 2024 году он составил 43,8 миллиарда. За три года отремонтирован миллион квадратных метров дорог, устранена колейность. Площадь озеленения в Сургуте увеличена на 20 гектаров.

За время работы Филатова в городе стало больше благоустроенных парков и скверов. В 2022 году началось строительство нового сквера у Дворца торжеств с мраморными колоннами, арт-объектами и световыми инсталляциями, а также парковой зоны в микрорайоне 20А. Стартовали работы по обустройству сквера на пересечении проспекта Ленина и бульвара Свободы (который до сих пор строится). Преобразился парк «Кедровый лог», хотя возникли сложности − установленные скамейки оказались неудобными. В парке «За Саймой» обустроили набережную, появились лежаки у воды и спуск.


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05 ноября в 17:20, просмотров: 1863, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru 
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