В Сургуте продолжается капитальный ремонт центра плавания «Дельфин»

Реконструкция центра плавания «Дельфин» в Сургуте идет полным ходом. Впервые за 37 лет в организации проводят работы по полной замене инженерных сетей и ремонту конструктивных элементов здания, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Комплексный ремонт центра плавания «Дельфин» проводится впервые. Ранее здесь менялась в рамках капремонта кровля и вентилируемый фасад здания, поэтому сейчас при ремонте эти работы уже не были учтены. Все остальное по объекту подлежит замене. Подрядная организация капитально отремонтирует две чаши бассейна и внутренние помещения. На объекте предусмотрена замена всех инженерных систем: электрика, тепло- и водоснабжение, водоотведение. Также обновят системы видеонаблюдения, пожарной безопасности и оповещения. Будет отремонтирована входная группа, которая обеспечит доступ для маломобильных групп населения. Работы идут по графику», – поделился директор МКУ «ДЭАЗиИС» Дмитрий Юматов.

Капитальный ремонт стартовал 1 июня. Сейчас специалисты проводят демонтаж внутренней отделки, инженерных систем, фасада и в ближайшее время приступят к отделочным работам.

Полностью завершить планируют к концу мая 2025 года. Однако спортивная организация будет оказывать свои услуги уже с 1 сентября 2024 года на базе семи общеобразовательных учреждений.

«Учреждение дополнительного образования «Дельфин» будет реализовывать свои программы на базе школ № 9, № 45, № 46, «Перспектива», гимназий имени Ф.К. Салманова, «Лаборатория Салахова» и лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. В настоящее время «Дельфин» проходит процедуру внесения в лицензию на осуществление образовательной деятельности записи об адресах муниципальных общеобразовательных учреждений, как адресах мест осуществления образовательной деятельности», – добавила и.о. директора департамента образования Администрации Сургута Анна Хотмирова.

Напоминаем, в ХМАО появятся центры раннего физического развития детей.