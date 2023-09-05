Интересные изменения происходят с сургутским научно-техническим центром

2 августа 2023 года для сургутского НТЦ стал днем ключевой трансформации организационной структуры этого объекта. И, по видимому, моментом, когда процесс перевода части НТЦ в жилье начинает «нащупывать» правовые формы. Итак, в этот день вышло постановление Правительства РФ № 1255.

На что хотелось бы обратить внимание:

1. Согласно этому документу, создается Акционерное Общество «Управляющая компания НТЦ», учредителем которого выступает Сургутский государственный университет. Это АО будет занимается всеми вопросами по строительству НТЦ. Напомню, что с 2017 года по сей момент этим занимался Фонд научно-технологического развития Югры под руководством строителя Ильи Кандакова.

2. Определены направления деятельности:

а) разработка технологий в области энергетической безопасности;

б) здоровьесбережение и качество жизни населения;

в) передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики.

Заметьте, в постановлении нет ни слова ни про кампус, ни про университет или иное учебное заведение. А всем вышеперечисленным при желании можно и в быстровозводимом «арочнике» заниматься.

3. Самое интересное – площади, отводимые под НТЦ по этому постановлению. Под центр выделены три земельных участка из более чем тридцати, которые в комплексе составляли изначальную территорию объекта. Выходит, площадь непосредственно НТЦ уменьшилась примерно в 8 раз – с почти 80 до 10 гектар.

Можно предположить, что на «усеченных» 70 гектарах частный фонд будет строить жилье, а государственный университет будет искать для оставшихся 10 гектаров инвесторов.