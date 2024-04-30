Свыше 50 тысяч югорчан покинули аварийные дома за последние 5 лет

Югра стала лидером среди регионов страны по числу переселенных из аварийного жилья граждан, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», за последние 5 лет более 50 тысяч югорчан переехали в новые дома, а в общей сложности по всей стране было расселено почти 11,8 млн кв. метров ветхого фонда», - говорится в сообщении.

Второе место у Пермского края, где новое жилье получили 47 тысяч человек. На третьем месте расположился Ямал, где аварийное жилье покинули почти 44 тысячи жителей.

В прошлом году Югра заняла третье место в России по расселению аварийного жилья.