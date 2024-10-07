Концепция НТЦ в Сургуте постоянно меняется и не оправдывает ожиданий

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают сложную ситуацию с сургутским научно-техническим центром (НТЦ). Сейчас там строится центр геномных исследований, но в дальнейшем будет жилье и, возможно, термальные курорты – проект меняется на ходу, и многие вопросы остаются без ответов. В чем истинное назначение НТЦ? Почему его концепция неоднократно менялась? И что ждет этот амбициозный проект в будущем? Узнайте больше о том, что происходит с флагманским проектом Сургута.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Поговорим про такую штуку интересную, как сургутский научно-технический центр. Это большой проект, который у нас вынесен, так сказать, на один из флагов Сургута практически, потому что у нас, когда говорят про Сургут, самое крутое, что там делается, это второй мост через Обь и это НТЦ. Вообще к этому проекту довольно много вопросов, потому что он представляет собой довольно загадочную такую структуру. Мы точно знаем, что сейчас там строится дорога, что там строятся различные коммуникации: коллекторы, различные трубы, по которым будет течь вода, будет идти электричество и так далее, и так далее. То есть все коммуникации туда подводятся – это точно. Мы точно знаем, что там будет строиться и уже начинает строиться геномный центр, там будут происходить исследования генома человека, в том числе и северного человека, в том числе медицинские исследования и так далее. Мы точно знаем, что там будет построено 160 тысяч квадратных метров жилья – это по меньшей мере. Заниматься этим будет группа компании «Самолет», по этому поводу летом были заключены некоторые соглашения.

И сейчас появляется пока еще не подтвержденная информация о том, что на территории самого НТЦ якобы будет располагаться термальный комплекс. О том, что термальный комплекс в Сургуте в принципе будет построен, стало известно еще в начале этого года. И там говорили об объеме инвестиций в 5 миллиардов, сотни рабочих мест и так далее, и так далее. И сейчас вот появилась пока еще не подтвержденная информация о том, что вроде как предполагается строительство этого объекта непосредственно на территории НТЦ, что, конечно, вызывает вопросы, потому что что бы этому объекту там вообще делать, причем тут НТЦ и причем тут этот объект. Давай обсудим вообще всю эту ситуацию, потому что пока что к НТЦ много вопросов, зачастую без ответов, и эти ответы как-то не особо озвучиваются. Как ты эту ситуацию видишь?

Т.С.: НТЦ в принципе является объектом, к которому возникают только вопросы, и на эти вопросы не приходит никаких ответов на протяжении многих лет. В общем-то, если в НТЦ будет сооружен термальный курорт, то тем самым подтверждается очевидная первоначальная догадка о полной бессмысленности НТЦ как идеи. Мы наконец начинаем находить подтверждения очевидному: сам по себе проект под названием НТЦ – научно-технический центр – не имеет, скажем так, очевидной необходимости своего создания. И более чем десятилетняя история его постоянного переформатирования, перепроектирования говорит о том, что изначально концепция НТЦ ущербная. Иначе зачем менять концепцию этого самого НТЦ так часто, инвестируя в эти процессы миллиарды бюджетных денег.

Есть вторая версия, почему с НТЦ происходят такие пируэты, и она очень простая: изначально проект задумывался как исключительно коммерческий, но определенный симбиоз коммерческих интересов и действий власти привел к тому, что проекту была придана некая красивая упаковка, и вот так вот возникло словосочетание «научно-технический центр».

Д.Щ.: Тут надо добавить, что наши окружные власти постоянно подчеркивают, что, например, геномный центр создается при поддержке лично президента. Ему очень интересны сейчас различные исследования в области человеческого организма, продление жизни и так далее. А подписывал бумажки о том, что будет создан этот сургутский НТЦ или ИНТЦ – инновационный научно-технический центр – премьер-министр Михаил Мишустин, то есть это выведено на такое, на уровень высокий, на уровень почти политический.

Т.С.: Но поскольку идею НТЦ, как научно-технического центра, надо спасать каким-то образом, то естественным порядком вовремя подвернувшийся проект геномного центра был заведен формально в рамки пресловутого НТЦ. Геномному центру, который курирует лично президент, финансирует «Роснефть», я так думаю, будут финансировать дальше другие крупнейшие компании, включая «Сургутнефтегаз», совершенно не обязательно прятаться под вывеску какого-то там сургутского НТЦ, мы это прекрасно понимаем. Подобный проект самодостаточен по факту своего существования и проявляемого к нему интереса со стороны высших лиц государства. А поскольку в Сургуте есть НТЦ, с которым никто не знает, что делать, то мы можем предполагать, что таким образом в том числе идея НТЦ, как научно-технического центра, спасается.

Напомню, все-таки геномные исследования проходят по бюджетам Сургутского государственного университета и сургутского перинатального центра, я упрощенно произношу это название, вот там как раз ведутся научные разработки. Они финансируются бюджетом субъекта федерации и федеральным бюджетом, и в этом плане геномный центр, располагаясь на, с одной стороны, в университете, на научной базе, на научных кафедрах в центре родовспоможения, скажем так, на практической площадке, эмпирической, он нормально себе существует, и, вероятно, какие-то выдает результаты. Мы не знаем пока этих результатов, но мы можем предполагать, что, если бюджетные деньги уходят в геномные и генетические исследования на базе перинатального центра, то там какая-то работа ведется.

А вот НТЦ существует на бумагах больше 10 лет, НТЦ несколько раз переформатировался и менял свою концепцию, в НТЦ на сегодняшний день вложены бюджетные 9 миллиардов в инженерные сети. А как только мы обнаружим какой-либо проект, в котором участвуют коммерческие структуры, или предполагается, что они должны участвовать, но в который в сети вкладывается бюджет – это однозначно одна-единственная вещь: скажем так, взаимовыгодное более чем сотрудничество властей с коммерческими структурами для того, чтобы коммерческая структура не тратила деньги, а их у нее просто нет, таких сумм, на инженерные сети. Коммерческая структура участвует эскизным проектом, даже не готовым рабочим проектом, эскизным проектом, части проекта, понимаем, да. Простите за тавтологию.

Но есть общий проект НТЦ, и он состоит из подразделов: форэскиз, мастер-план, рабочий проект, который тоже состоит из конструктива, архитектурных решений и так далее и тому подобное, фасад дальше, сети. И вот коммерческая структура участвует в части большого этого проекта. Она предоставляет концепцию, она является мотором, возможно, этого проекта, и на старте НТЦ такой структурой была группа компании «Сургутгазстрой». Ничего страшного в этом нет. Нормально, когда частная компания генерирует ту или иную идею и выбивает через власти реализацию этой идеи. Это «Сургутгазстрой» сформулировал название «НТЦ» – это нормальный был подход – и «Сургутгазстрой», как раз, когда стоял у истоков проекта НТЦ, формулировал предельно четко задачу свою, как коммерческой структуры, и задачу региональной власти, как основного заказчика данной концепции.

И формулировка звучала примерно так: мы входим своей идеей, мы входим частью проекта, мы наполняем коммерческую составляющую этого проекта. Для этого мы там построим немножко коммерческой недвижимости, в которой будут, в виде арендаторов, те же бюджетные структуры, ну, геномный центр, не знаю, какие-то корпуса университета или университетов, какие-то научные или технические лаборатории нефтегазодобывающих компаний типа «Сургутнефтегаза», с которыми «Сургутгазстрой», мне известно, вел интенсивные переговоры, чтобы «Сургутнефтегаз» вошел в этот проект в качестве одного из якорей, и он на этом свою задачу выполняет. Как бы он толкнул такой вот проект, а власти его подхватывают, начинают реализовывать.

Но в нашем случае все произошло по типично российскому варианту: на каком-то этапе, разумеется, коммерческий партнер стал не нужен властям, они почти по-английски с ним попрощались, уж не знаю, успел ли там «Сургутгазстрой» на этом что-то заработать, я просто не вникал никогда, да и мне это не очень интересно, вот в эту математику. Но концептуально мы видим ситуацию следующим образом: идея, которую родила коммерческая структура больше 10 лет назад, была подхвачена тогдашней региональной властью, в каком-то смысле приватизирована и в течение многих лет так себе коряво реализовывалась.

В результате сегодня нет первоначального инициатора проекта, соответственно, я предполагаю так, и мотора этого проекта не существует, концепция размыта, а под концепцию пошли большие миллиарды, очень большие миллиарды, и это надо как-то защищать. Это надо обосновать: зачем в те же сети было вложено 9 миллиардов, если сегодня, после 10 лет существования проекта, никакого НТЦ нет. Он есть на бумаге фактически. Он, конечно, есть в исполнительной документации, в объектах незавершенного строительства, но 10 лет – достаточный срок для того, чтобы все-таки какой-нибудь НТЦ, даже самый маленький, самый закудышный какой-нибудь построить, а его нет. Вот у Илона Маска полетела ракета тяжелая, крупнейшая, за меньшие сроки, а НТЦ в Сургуте нет.

И надо отчитываться, на какой базе будет тот же самый геномный центр. И вообще надо отчитываться, а что делать с проектом, точка невозврата которого пройдена. И здесь находится несколько совершенно технических решений. Это линейные решения, я не думаю, что они очень умные, но это решения, которые хоть как-то обосновывают данный проект. И вот одно из этих решений – 160 тысяч квадратных метров, которые подарены «Самолету» в этой территории, прекрасной городской территории, а «Самолет» построит, конечно же, не архитектуру, а муравейник. Опять-таки, все прекрасно понимаем, о чем речь, но хоть как-то спасаются инвестиции вот эти вот в сети.

В зачет власти местные себе ставят, еще Андрей Филатов об этом говорил, так называемую набережную. Но надо опять смотреть, что это за набережная, как она выглядит, и не перейдет ли эта набережная просто, скажем так, в проекты по этим жилищным комплексам – не знаю. Но Андрей Филатов в большую заслугу своей администрации ставил успешные переговоры с компанией «Сибпромстрой» уже, опять же, которая согласилась провести эти работы по берегоукреплению. Ну и, наконец, оригинальная мысль с термальным курортом. Вопросов никаких нет, нужен термальный курорт, но, как ты справедливо заметил, где НТЦ, где геномный центр, а где термальный курорт. Но поскольку, повторюсь, концепция НТЦ размыта полностью, и мы предполагаем, что маски почти уже сорваны, и почти никто не стесняется, и скоро мы услышим, что это будет элементарный, нормальный какой-нибудь частный проект, ну, делайте тогда там термальный курорт, ради бога. Я не знаю, там есть какой-то источник в этой части поймы Оби, из которого горячая…

Д.Щ.: Ну, опять же, если это все будет, если информация верна.

Т.С.: Да. Я точно знаю, что в Ульт-Ягуне Можно построить прекрасный термальный курорт. Лет еще 20 назад редакция «Нового Города» занималась этим проектом, там есть и грязи, там есть и термальные источники, и тогдашний глава Ульт-Ягуна бился с тогдашней администрацией Сургутского района, и все это как-то затухло.

То есть, что мы имеем в остатке? НТЦ, очевидно, превращается в коммерческий проект с соблюдением каких-то правил приличия, то есть будет там так или иначе к нему прицеплен этот самый геномный центр, может быть, еще какие-то университетские лаборатории, но, видимо, концепция на сегодняшний день оформлена. Это будет территория, освоенная под коммерческое жилье, то есть под жилье, которое будет продаваться в рынок, вероятно, с каким-то минимальным количеством социальных квартир.

Это будут бизнес-центры какие-то, если их в условиях нынешней экономической ситуации можно наполнить, но, насколько я знаю, ни одна крупная компания не проявила интерес к участию в бизнес-парках на территории НТЦ. Ну и, возможно, термальный курорт. Видимо, там будет какой-то еще отель, может быть, там будет еще какое-нибудь другое жилье, потому что просится на берегу Оби чего-нибудь поприличнее муравейников, какие-то все-таки дома бизнес-класса, премиум класса, с пирсами, с набережными. Я вот не против этого всего, я считаю, что такое жилье надо как раз и строить в Сургуте. Надо прекратить строить муравейники и переходить к жилью бизнес-класса. То есть мы 25 лет строили только муравейники, ну и какие-то странные поселки в виде бизнес-класса, но надо переходить к нормальной архитектуре.

А в целом и общем вот вся эта история с НТЦ говорит об очень печальной вещи: она говорит о том, что у Сургута отсутствует какая-либо концепция дальнейшего развития. Вот родился этот НТЦ пресловутый, в него все уцепились мертвой хваткой, сделали из него визитку города, а за визиткой за этой ничего нет. И нет, на самом деле, никакого внятного представления о том, что такое развитие города, что такое будущее Сургута, как его сформулировать и на какой идее строить, созидательно строить дальнейшую судьбу Сургута на ближайшие 20-30-50-100 лет. Вот возник НТЦ, начали хвастаться НТЦ. А НТЦ-то нет, что теперь будем говорить? И не пора ли местным властям всерьез сформулировать задачу, которая стоит перед городом, перед его развитием, и объяснить самим себе и своим гражданам, что же будет с городом, как мы его будем развивать? Может быть, надо оставить город центром нефтедобычи и вокруг этого создавать необходимую инфраструктуру, превратить его в нормальный, хороший северный промышленный город, как он, собственно, и затевался в конце 60-х годов при освоении нефтяных месторождений?

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Пишите в своих комментариях, что вы думаете по поводу НТЦ и вообще всей этой истории. Может, у вас какие-то идеи есть, что там было бы лучше сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru, там еще много всего интересного тоже будет. И до свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.