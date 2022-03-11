Правительство РФ одобрило кредит на строительство НТЦ в Сургуте

Правительство РФ одобрило кредит в 2,3 млрд рублей на создание научно-технического центра в Сургуте. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем профиле в Инстаграм.

«9 марта комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения правительства РФ о выделении Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 2,3 млрд рублей – лимита бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, входящих в создаваемый Научно-технологический центр в Сургуте», – рассказала глава.

Напоминаем, строительство НТЦ планируют начать в этом году и закончить в течение девяти лет. В числе объектов – центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, конгрессно-выставочный центр и другое. Расчетные затраты на возведение – около 90 млрд рублей.

НТЦ займет площадь свыше 70 гектаров. На территории появятся университет, колледжи, школа для одаренных детей, лаборатории и инновационные промышленные компании. Центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в округе, а также создаст условия для развития новых продуктов и производств.