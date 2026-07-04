Прогноз погоды в Югре на 4-6 июля: дожди грозы туман и жара до +28 градусов

В Югре в выходные дни ожидаются кратковременные дожди, грозы и облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Ханты-Мансийском гидрометеоцентре.

В субботу, 4 июля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременный дождь и местами грозу. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер будет дуть с востока: ночью 4-9 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

5-6 июля в регионе ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на северный: ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура в эти дни будет держаться на уровне +12…+17 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.

Ранее сообщалось, что в июле из-за гроз в шести районах Югры действует неблагоприятный прогноз лесных и ландшафтных пожаров.