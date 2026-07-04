В Сургуте возобновили строительство объездной дороги вокруг ГРЭС-2 к дачным кооперативам

В Сургуте возобновили строительство одного из самых известных дорожных долгостроев — объездного пути вокруг ГРЭС-2 к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1» и «Север-2». Об этом сообщает sitv.ru.

Дорогу вокруг ГРЭСовского водохранилища начали строить еще в 2014 году. Она должна была разгрузить проезд через дамбу Сургутской ГРЭС-2, по которой дачники добираются к своим участкам, и решить вопрос антитеррористической защищенности электростанций.

Всего проект предусматривает около 15 километров дороги. За первые годы удалось построить только шесть километров, но трасса фактически вела в тупик. Тогда на строительство из окружного бюджета направили около 700 миллионов рублей, после чего работы остановили. Причиной стало отсутствие финансирования на следующие этапы, а также газопровод, который не был учтен в проекте и оказался на пути дороги.

Спустя несколько лет обе проблемы решили: деньги выделили, а газопровод перенесли. С начала лета на объект вышла спецтехника.

«Сначала мы вырубили кустарник, подготовили территорию, сняли растительный слой, сделали выторфовку, дошли до минерального дна. Дальше отсыпаем грунт до отметки слоем не более 50 сантиметров. Затем поднимаем насыпь до проектных отметок», — рассказал первый заместитель генерального директора АО «Автодорстрой» Евгений Лебедев.

Подрядчика для продолжения строительства власти Сургута выбрали в феврале этого года. После торгов на объект зашла компания «Автодорстрой», которая ранее строила первый этап этой дороги. Сейчас специалисты выполняют второй этап проекта — участок длиной чуть больше полутора километров. После его завершения появится полноценный проезд до кооператива «Черемушки».

Подрядчик рассчитывает осенью уложить нижний слой дороги. Новый участок будет двухполосным — по одной полосе в каждую сторону. В следующем году после укладки асфальта и нанесения разметки рабочие обустроят обочины, откосы и водопропускные трубы, а также установят освещение и четыре автобусные остановки.

«Планируем работу завершить в 2027 году, в летний период, в конце лета. Эта дорога будет качественная, в любом случае все проектные решения проходят государственную экспертизу. Соответственно, современные решения предусматриваются в проекте», — подчеркнул заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков.

На строительство полуторакилометрового участка из бюджета города и региона выделили почти 600 миллионов рублей.