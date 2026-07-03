Как Сургут отметил День молодежи

Сургут ярко и масштабно отметил День молодежи. Главной точкой притяжения для тысяч горожан в этот день стала Центральная площадь, где развернулась большая праздничная программа сразу в нескольких форматах. Пространство праздника объединило два тематических фестиваля.

«Технофест» собрал тех, кому близки техника, скорость и движение. На площадке работала большая выставка, где можно было увидеть автомобили специализированных служб, спецсредства, кастомные байки, внедорожники, проекты автозвука и современные дроны. Здесь же развернулись исторические и патриотические зоны, прошли мастер-классы, а участники могли проверить свои знания о Сургуте в интерактивном квесте «Среда.Обитания: код города».

В то же время «Артфест» стал пространством спорта, творчества и семейного отдыха. Здесь проходили мастер-классы, танцевальные активности, работали комфортные зоны для посетителей с детьми. Одним из самых заметных событий стала гонка «Кубок закаленных Севером», в которой участвовали сургутяне от 18 до 35 лет. Им предстояло пройти маршрут не только бегом, но и на сапбордах, преодолевая контрольные точки.

Важной частью программы стала творческая встреча, которую Российское общество «Знание» провело вместе с музыкальным дуэтом NANSI & SIDOROV. Модератором выступил директор филиала общества в Югре Роман Артеменко. Музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров говорили с молодежью не только о сцене и творчестве, но и о семейной жизни, личном опыте и внутренней опоре.

В рамках праздника состоялась молодежная акция — «Сургут — город молодых», которую возглавили Глава города Максим Слепов и председатель Думы Сургута Александр Олейников.

Председатель молодежного объединения работников образования Сургута Ангелина Кирьянова рассказала, что ее коллеги не просто пришли на праздник, а стали его частью, участвуя в организации и просветительской работе. «Наше молодежное объединение занимается организацией мероприятий и конкурсов, ведет просветительскую деятельность среди молодежи. Сегодня мы, молодые педагоги, не просто присутствуем на празднике — мы активно участвуем в его проведении. Мы готовы трудиться и полностью посвящать себя своему любимому делу, вкладывая силы и знания в будущее Сургута», — подчеркнула она.

Руководители города также пообщались с молодежными активистами, обсудили инициативы и выслушали пожелания, которые касались благоустройства, формирования комфортной городской среды и развития спортивных объектов. Максим Слепов подчеркнул: «День молодежи — это важное событие, когда мы можем собраться вместе, пообщаться, услышать запросы ребят. В ходе общения поступает очень много пожеланий — в том числе по благоустройству города, формированию комфортной городской среды и развитию спортивных объектов. Сегодня здесь собрались представители молодежи, которые уже многое сделали для будущего Сургута. Это ребята, которыми я по-настоящему горжусь».

Знаковым моментом праздника стало и вручение новой премии «Одобрено молодежью!». В этом году ее вручили впервые. Награды получили молодые волонтеры, спортсмены, наставники, лидеры общественных проектов и талантливые сургутяне, которые уже сегодня делают город и округ лучше.

Заместитель главы города Виталий Малыхин напомнил, что для Сургута День молодежи — всегда особенный праздник, потому что сам город во многом строился именно молодыми. «Ударные комсомольские стройки, на которые со всех уголков Советского Союза направлялись молодежные десанты, — это были молодые люди, которые поднимали Сургут. И сегодня мы видим, как современная молодежь активно принимает участие в жизни города, продолжая славные традиции предыдущих поколений», — отметил замглавы.

О спортивной стороне молодежной жизни говорил старший тренер спортшколы «Аверс», чемпион мира и Европы по восточному боевому единоборству Илья Гриненко. По его словам, интерес к спорту в Сургуте действительно очень высок. «Как тренер, я вижу огромный интерес к спорту и со стороны коллег, и со стороны молодежи. Радует, что в городе активно развивают это направление, в том числе через СМИ. Сургут действительно является по-настоящему спортивным городом», — сказал он.

На протяжении всего дня для гостей работали выставка вузов, ярмарка местных товаропроизводителей и локальных брендов, гастро-аллея. А музыкальную атмосферу создавали сургутские кавер-группы «Фаберже» и «Полуянова». Финальной яркой точкой концертной программы стало выступление специального гостя — Hollyflame.

При поддержке Администрации Сургута