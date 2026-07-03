В Сургуте проходят ежедневные рейды по водным объектам

В Сургуте в летний период усилили контроль за пребыванием людей на водных объектах. В городе задействованы все основные меры, которые должны снизить риск несчастных случаев: ежедневно проходят рейды, работают сезонные спасательные посты, ведется патрулирование, раздаются памятки, нарушителей привлекают к административной ответственности. Но в администрации подчеркивают: даже при таком контроле предотвращение трагедий во многом зависит от сознательности самих жителей.

Заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута Сергей Бедрин рассказал, что рейдовые мероприятия проводятся ежедневно с 1 июня и продлятся до конца августа. В работе участвуют сотрудники управления, представители МВД, ГИМС, комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, в городе с начала лета действуют пять спасательных постов. По словам Сергея Бедрина, основная цель этих мероприятий — не штрафы сами по себе, а профилактика несчастных случаев и сохранение жизни и здоровья людей. Административное наказание применяют уже в тех случаях, когда человек категорически игнорирует предупреждения.

Главный специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута Оксана Швейкина пояснила, как именно проходит такая профилактическая работа на месте. Сначала с людьми разговаривают устно, раздают памятки, объясняют, почему купание здесь опасно. Если человек все равно заходит в воду, это фиксируется, после чего при необходимости подключается сотрудник полиции, устанавливается личность нарушителя и начинается оформление материалов. По словам Оксаны Швейкиной, многие сургутяне после беседы реагируют с пониманием, хотя бывают и те, кто воспринимает замечания резко. Тем не менее сама логика работы остается неизменной: сначала предупреждение, потом — меры воздействия.

Особое внимание уделяют детям и подросткам. Если ребенок находится у воды без сопровождения взрослых, вопрос решается уже с участием полиции и родителей. Сотрудники служб подчеркивают, что присутствие детей на водоемах без присмотра — одна из самых опасных ситуаций. Именно поэтому в городе постоянно напоминают: нельзя отпускать ребенка к воде одного, даже если кажется, что он находится у самого берега и под контролем.

По словам Сергея Бедрина, профилактика в Сургуте носит комплексный характер. Она не ограничивается рейдами на берегах. Специалисты приходят в школы, а летом — и в лагеря, проводят беседы, раздают информационные материалы, рассказывают о рисках и правилах поведения на воде. То есть задача состоит не только в том, чтобы остановить нарушителя здесь и сейчас, но и в том, чтобы в целом изменить отношение к воде как к зоне повышенной опасности.

О том, насколько важны эти меры, говорит и практика последних лет. Спасатель МКУ «Сургутский спасательный центр» Олег Пунтусов напомнил, что раньше только на одном из участков в год гибли по два-три человека, а иногда и больше. Но после того как были установлены заграждения, знаки о запрете купания, введены ежедневные патрулирования и штрафы, ситуация изменилась. Олег Пунтусов отметил, что за последние два года на тех водоемах Сургута, где работает спасательный центр, трагедий больше не наблюдалось.

При этом специалисты прямо говорят: отсутствие инцидентов — не повод терять бдительность. По словам Олега Пунтусова, люди чаще всего тонут по двум причинам: либо не умеют плавать, либо заходят в воду в состоянии опьянения. И именно сочетание беспечности с реальной опасностью водоема чаще всего приводит к несчастным случаям. Он также обратил внимание на особенности дна и рельефа в некоторых местах: за пределами ограждений глубина может резко увеличиваться до 14 метров, на дне лежат мусор, ил, арматура, сваи и строительные остатки. То есть даже там, где вода визуально кажется спокойной, она может быть смертельно опасной.

Таким образом, в Сургуте в летний период создана полноценная система контроля и профилактики на водных объектах. Но ее эффективность, как признают сами специалисты, зависит не только от количества рейдов, патрулей и штрафов. Главным условием безопасности остается личная ответственность каждого человека. Именно она в конечном счете решает, закончится ли отдых у воды спокойно или станет причиной беды.

При поддержке Администрации Сургута