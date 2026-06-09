Концерты «Летние филармонические сезоны» стартуют 13 июня в Сургуте

С 13 июня в Сургуте стартуют традиционные «Летние филармонические сезоны». В течение двух недель жители и гости города смогут бесплатно посетить концерты под открытым небом на площади Советов перед Сургутской филармонией.

«Концерты «Летние филармонические сезоны» – это идеальный повод встретиться с друзьями, устроить свидание или выбраться на прогулку всей семьёй. Музыка способна объединить абсолютно всех: кто-то откроет для себя новые жанры, а кто-то с улыбкой вспомнит атмосферу летних танцплощадок своей юности. Теплые июньские дни созданы для того, чтобы заряжаться хорошим настроением, вместе подпевать любимым песням и танцевать прямо под облаками», − сообщили в пресс-службе учреждения.

Музыкальная программа продлится до 26 июня. В эти дни на открытой площадке прозвучат произведения самых разных жанров – от классики до рока, джаза и эстрадных хитов.

Особое место в программе займут танцевальные вечера, которые пройдут с 19 по 21 июня. В эти дни площадь перед филармонией превратится в импровизированный танцпол. Зрители смогут не только посмотреть выступления танцевальных коллективов под живое сопровождение оркестра, но и сами присоединиться к танцам.

Для гостей подготовили тематические программы «Симфонические танцы», «Кружится вальс» и «В ритме танца», которые объединят различные музыкальные и хореографические стили.

Вход на все мероприятия свободный.