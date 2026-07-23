Платежи без карт выросли на 60%: СБП, стикеры и бесконтакт обгоняют традиционную оплату

Альтернативные способы оплаты стали популярнее у россиян. Средний чек по ним на 60% превысил расходы по карте или наличными.

За первые 5 месяцев этого года покупатели провели около 570 млн оплат на 660 млрд рублей с помощью платежных стикеров, СБП или сервисов бесконтактной оплаты. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в ВТБ.

По количеству, среди таких альтернатив картам, лидируют стикеры. В этом году россияне воспользовались ими 238 млн раз, что в 1,4 раза превышает данные 2025. А вот в системе быстрых платежей оказались самые большие обороты — 365 млрд рублей — в 2 раза выше, чем по стикерам и в 1,4 раза больше, чем год назад. Сервисы бесконтактной оплаты в этом году стали в 2,3 раза популярнее, чем в прошлом, пользователи потратили с их помощью 120 млрд рублей.

Алексей Охорзин из банка прокомментировал: «По нашим данным, средний чек клиентов, использующих несколько способов оплаты, достигает 42 тыс. рублей – это более чем на 60% выше показателя пользователей, ограничивающихся картой». Технологии теперь двигают продажи.