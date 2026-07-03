Ксению Белоусову освободили после приговора за кальян на пасхальном куличе

Москвичку Ксению Белоусову освободили из-под стражи в зале суда после пересмотра приговора по делу о видео с кальяном на пасхальном куличе. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Защита девушки подала кассационную жалобу, которую удовлетворил Мосгорсуд. Наказание по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания заменили на 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд исключил из приговора указание об отмене условного срока.

27 мая Белоусову отправили в колонию на три года и 25 дней. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих. Реальный срок был связан не только с резонансным роликом, но и с прежней судимостью девушки по делу о наркотиках. Под стражу ее взяли сразу после оглашения приговора. В последнем слове Белоусова заявила, что считает себя верующей, а также показала грамоты и свидетельство о крещении.

После приговора за девушку заступился священник Александр Микушин. Он призвал заменить реальный срок на «созидательный труд». Представитель РПЦ назвал наказание несоразмерно жестоким и отметил, что россиянка заслуживает общественного и церковного порицания за свой «глупый и кощунственный» поступок.

При этом священник заявил, что церковь не должна калечить жизни молодых людей, и пожелал государству проявлять «больше милосердия, без которого не бывает истинной справедливости». По его словам, «тюрьма не исцеляет душу и не воспитывает веру».