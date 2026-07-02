В микрорайоне Березняковский готовят к открытию уникальный образовательный объект

В тюменском микрорайоне Березняковский завершается строительство уникальной для региона школы. Главная особенность учебного заведения – обсерватория с профессиональным телескопом на крыше, которая станет первой в Тюменской области. Готовность объекта составляет 90%, открытие запланировано на 1 сентября. Объект осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Школа в Березняках у нас особенная, с учетом того, что сделана обсерватория, и будет возможность наблюдать за звездами», – отметил глава региона после осмотра здания.

Школа рассчитана на 1101 учебное место, ее общая площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. На крыше здания оборудована обсерватория с раскрывающимся на 360 градусов куполом, в которой установлен мощный телескоп. Управлять им можно прямо из класса астрономии – для этого есть специальная камера с удаленным управлением, позволяющая вести автосъемку объектов и выводить изображение на большой экран.

Директор школы Наталья Голикова рассказала, что набрано уже 1,5 тысячи учеников, идет формирование педагогического состава. Ставку делают на инженерное образование.

В школе будет три ступени образования – начальное, основное и среднее. Для удобства учеников и педагогов организована блочная структура: помещения сгруппированы по функциям. На территории оборудованы зоны для отдыха и игр, спортивные площадки, комплекс ГТО, беговые дорожки и летняя сцена.

В 2026 году вместе с этой школой в регионе откроются еще несколько объектов: крупные школы на улице Красных Зорь, в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени и в поселке Винзили, а также две небольшие школы в Нижнетавдинском и Вагайском округах.