Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в предновогодние дни

В преддверии Нового года многие россияне становятся менее бдительными, что активно используют мошенники для доступа к персональным данным и финансам. О популярных схемах обмана, которыми активно пользуются злоумышленники в праздничный период – рассказали эксперты Роскачества.

Мошенничество с использованием нейросетей

Злоумышленники применяют технологии дипфейков, создавая реалистичные видеоролики с голосом и изображением конкретного человека. Для этого они используют фотографии из социальных сетей и имитируют особенности речи. Иногда мошенники звонят жертве, чтобы записать ее голос, и затем отправляют видеосообщения друзьям или родственникам от имени жертвы.

Видеоролики часто содержат поздравления с праздником и просьбу перевести небольшую сумму денег на подарок или билет. Такие сообщения обычно приходят ночью, чтобы застать адресата врасплох. Из-за небольшого размера суммы жертвы редко подозревают обман.

Опасные новогодние приложения

Популярность тематических приложений для создания праздничного настроения возрастает в декабре. Однако эксперты предупреждают, что многие из них содержат скрытые угрозы.

Некоторые приложения требуют избыточных разрешений, таких как доступ к СМС, входящим звонкам или микрофону, что позволяет злоумышленникам собирать личные данные. Кроме того, в таких приложениях часто размещаются рекламные баннеры с вредоносным контентом.

Фейковые туры и авиабилеты

Мошенники создают поддельные сайты, предлагая туры и авиабилеты со скидками до 50% и более. Эти сайты внешне напоминают известные агрегаторы, а их продвижение осуществляется через рекламу в поисковых системах.

Попав на такой ресурс, пользователи вводят свои платежные данные и имеют большой риск потерять деньги и передать злоумышленникам конфиденциальную информацию о своих картах.

Фишинговые сайты с распродажами

Еще один распространенный способ обмана – создание сайтов, имитирующих маркетплейсы или службы доставки. На таких ресурсах предлагаются товары по нереально низким ценам.

Особенно популярны сайты доставки еды и продуктов. Поспешивший покупатель может не только потерять деньги, но и передать мошенникам личные данные.

Поддельные подарочные сертификаты

Мошенники продают подарочные сертификаты по заманчивым ценам, оправдывая это праздничной акцией. Жертвы переходят по ссылкам на фишинговые сайты и вводят личные данные, включая коды из СМС.

Такие действия часто приводят к потере доступа к онлайн-банку или аккаунту на «Госуслугах». Также злоумышленники предлагают установить приложения, которые якобы информируют о скидках, но на самом деле крадут данные.

Отметим, что правительство России отменило возможность звонить через интернет на стационарные и мобильные телефоны – это нововведение должно серьезно ограничить телефонное мошенничество.