Правительство РФ ограничило звонки через интернет на стационарные и мобильные телефоны

Правительство России отменило возможность звонить через интернет на стационарные и мобильные телефоны. Новое постановление должно серьезно ограничить телефонное мошенничество, сообщают на сайте кабмина.

«Исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», – передают в источнике.

В правительстве уточнили, что нововведение не повлияет на обычных пользователей. Использование мессенджеров и других программ для голосовой связи через интернет останется доступным, так как эти технологии работают без подключения к стационарным или мобильным сетям.