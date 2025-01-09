Мошенники за праздники похитили миллионы рублей в Югре

За праздничные выходные в Югре полиция зафиксировала 45 случаев мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Общая сумма ущерба составила 8 млн 846 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

При этом, мошенники продолжают находить новые способы обмана. В Октябрьском районе 18-летний студент перевел 70 тысяч рублей за «прокачанный» игровой аккаунт.

21-летняя девушка из Сургута, мечтая стать инвестором, связалась с «куратором» в интернете. Ее уговорили вложить личные сбережения и взять кредит. Горожанка перевела мошенникам 320 370 рублей на неустановленный счет, после чего обнаружила, что вывести средства невозможно.

В Нефтеюганске 16-летняя девушка пыталась купить игровую валюту. Мошенники выманили у нее данные банковской карты отца и совершили несколько операций через мобильный банк. Потеря составила 175 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.