Новая мошенническая схема запущена с использованием Telegram

Мошенники используют новогодние подарки для массовой кражи аккаунтов в Telegram, пишет Газета.Ru. Крупный Telegram-канал «Эксплойт» сообщил, что злоумышленники рассылают фишинговые сообщения, предлагая пользователям «подарочные» премиум-подписки Telegram, что приводит к компрометации аккаунтов.

По информации источника, в сообщениях мошенников содержится ссылка, которая, якобы, позволяет получить «новогодний подарок» в виде годовой подписки на Telegram Premium. Однако при переходе по этой ссылке пользователю предлагают авторизоваться в своем Telegram-аккаунте, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи и захватить её.

«Вам отправили новогодний подарок: Телеграм Премиум на целый год! Нажмите для активации», — так выглядит типичное фишинговое сообщение. Картинка, сопровождающая предложение, выглядит как случайно сгенерированное изображение низкого качества, что должно вызвать сомнение у внимательных пользователей.

Эксперты канала советуют быть осторожными и настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на сторонних сайтах. Также важно предупредить об угрозе друзей и близких, чтобы избежать массовой утраты аккаунтов.

Telegram Premium был внедрен в 2022 году и предлагал дополнительные функции для пользователей мессенджера, которые готовы платить за улучшенный сервис. В конце 2024 года Telegram стал прибыльным благодаря этим платным функциям и рекламе, а общая выручка компании превысила $1 миллиард.