Самая крупная сумма, которую потеряла жертва мошенничества в России в 2024 году — 180 миллионов

Один из самых крупных случаев мошенничества в 2024 году зафиксирован в России, когда злоумышленники перевели на свои счета около 180 миллионов рублей от одного потерпевшего. Об этом сообщает пресс-центр МВД России на запрос ТАСС.

«Статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена. В этой связи сложно обозначить самую большую сумму. Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», говорится в ответе МВД.

Мошенничество произошло без привлечения курьеров, когда средства переводились на счета мошенников. В ведомстве отметили, что, если раньше преступники преимущественно делали акцент на количестве звонков и хищении непосредственно наличных у потерпевших, то в последние годы они стали более изощрёнными. Теперь мошенники активно вовлекают своих жертв в сделки с недвижимостью и движимым имуществом, а также в оформление кредитов и займов в микрофинансовых организациях.

Кроме того, 2024 год стал рекордным по суммам, которые жители Югры перевели мошенникам. Югорчане отдали злоумышленникам 2,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 555 миллионов рублей перевели пенсионеры, а более 100 миллионов — работники бюджетной сферы, включая врачей, учителей и воспитателей детских садов. При этом значительная часть средств была получена не из личных сбережений, а в виде кредитов, полученных для выполнения требований мошенников.

В то время как банки активно обучают своих сотрудников, чтобы те могли распознать подозрительные операции, югорчане продолжают попадать в ловушки мошенников, закладывая квартиры, машины и другие ценности.