Как правительство РФ борется с кибермошенниками

В последние годы телефонное мошенничество стало одной из самых серьезных угроз для граждан России. С развитием технологий злоумышленники находят новые способы обмана, включая использование дипфейков, подмену номеров и кибератаки.

В ответ государственные органы усиливают борьбу с аферистами, принимая законы, вводя технические ограничения и разрабатывая новые методы защиты населения. Как пытаются оградить россиян от различных видов мошенничества − читайте в нашем обзоре.

Масштабы проблемы

Телефонное мошенничество продолжает наносить серьезный ущерб россиянам. Только за праздничные выходные в Югре полиция зафиксировала 45 случаев мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Общая сумма ущерба составила 8 млн 846 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Ранее в МВД России назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году. Один из потерпевших перевел около 180 млн на счеты злоумышленников.

Мир развивается, а вместе с ним и мошенники. В 2024 году в России зафиксировали десятки тысяч случаев мошенничества с использованием дипфейков.

Как передают «Известия» со ссылкой на данные VisionLabs, в 2025 году число таких преступлений может возрасти в разы. Особенно опасны дипфейк-звонки в реальном времени, когда жертве может позвонить «родственник», «начальник» или даже «мэр Москвы Сергей Собянин». Чаще всего такие атаки нацелены на пожилых людей, детей и тех, кто плохо знаком с основами интернет-безопасности.

К тому же, мошенники очень умело «играют» с жаждой горожан получить что-либо бесплатно. Крупный телеграм-канал «Эксплойт» в конце 2024 года сообщил, что злоумышленники рассылают фишинговые сообщения, предлагая пользователям «подарочные» премиум-подписки Telegram, что приводило к утрате аккаунтов.

По информации источника, в сообщениях мошенников была ссылка, которая, якобы, позволяла получить «новогодний подарок» в виде годовой подписки на Telegram Premium. Однако при переходе по ней пользователю предлагали авторизоваться в своем телеграм-аккаунте, что позволяло преступникам получить доступ к учетной записи и захватить ее.

Более подробно о том, как мошенники обманывали россиян в преддверии новогодних праздников – читайте в нашем обзоре.

Как мы видим, способов, которыми мошенники могут обмануть горожан – уйма. Тем более, что ранее Россия возглавила рейтинг стран с самым высоким уровнем киберпреступности. Согласно исследованию CRIMGOV, именно из России исходит наибольшее количество кибератак, показатель WCI составил 58,39. На втором месте оказалась Украина с индексом 36,44, на третьем – Китай (27,84). В первую пятерку также вошли США (25,01) и Нигерия (21,28). Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия заняли места в первой десятке рейтинга.

В другом исследовании, в этом случае Росконгресса, отметили, что больше всего киберпреступлений в 2023 году было совершено в США. Об этом сообщали «РИА Новости».

Блокировка мошеннических схем через интернет-звонки

Одним из ключевых шагов в борьбе с мошенниками стало постановление правительства России, которое отменило возможность звонить через интернет на стационарные и мобильные телефоны.

«Исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», – сообщили в кабмине.

При этом власти заверили, что нововведение не повлияет на обычных пользователей – звонки через мессенджеры и интернет-сервисы останутся доступными.

«Период охлаждения» при оформлении кредитов

Одним из самых распространенных методов мошенничества остается схема, когда злоумышленники убеждают граждан взять кредит и передать деньги преступникам. Чтобы снизить число таких инцидентов, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение «периода охлаждения» при выдаче займов. Об этом сообщает сайт ведомства.

Период охлаждения составит:

Четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей;

48 часов для займов свыше 200 тысяч рублей.

«За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платежеспособность. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от получения заемных средств», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, законопроект обязывает кредитные и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки для выявления мошенничества при проведении финансовых операций и транзакций.

Володин отметил, что инициатива по внесению этого закона связана с «прямой линией» об итогах 2024 года с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждалась эта проблема.

Одна из пожилых телезрительниц обратилась к президенту с просьбой обратить внимание не только на телефонных мошенников, но и на действия банков. Она подчеркнула, что банки должны тщательнее контролировать действия своих сотрудников и проверять заявки, особенно от граждан пожилого возраста, передает finam.ru.

Контроль над «серыми» сим-картами

Летом прошлого года Госдума приняла поправки к закону «О связи», ограничивающие число сим-карт, которыми может владеть один человек. Теперь россиянин сможет зарегистрировать на себя не более 20 номеров, а иностранец – вдвое меньше. Это поможет бороться с мошенниками, которые используют «серые» сим-карты для преступных схем, подчеркивает 1tv.ru.

Комплексная защита от мошенников

В ноябре минувшего года Минцифры совместно с правоохранительными органами и Банком России подготовило комплекс законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем, использующих информационные технологии, передает rg.ru.

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», – заявил вице-премьер – глава аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Среди мер защиты:

тщательная проверка заемщиков кредитными организациями.

возможность запретить оформление кредитов и займов на свое имя через Госуслуги.

блокировка выдачи микрозаймов на счета третьих лиц.

автоматический мониторинг подозрительных операций, включающий в себя их блокировку и уведомление правоохранительных органов о потенциальных преступлениях.

маркировка звонков от официальных организаций (на экране телефона будет отображаться название компании).

запрет госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры.

Инициативы Совета Федерации и МВД

МВД совместно с мобильными операторами может запустить пилотный проект, в рамках которого операторы будут получать данные о номерах, пострадавших от телефонных мошенников. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате, первый замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин, передает «Сенат Информ».

Сенатор отметил, что данные из баз МВД России позволят мобильным операторам эффективнее противодействовать телефонному мошенничеству и оперативно выявлять подозрительные звонки.

Поощрение граждан за ловлю мошенников

В первые недели января депутаты Госдумы обратились к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением финансово поощрять россиян, которые помогают разоблачать мошенников. Они предложили ввести премию до 100 тысяч рублей за информацию, которая поможет задержать аферистов. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».

«Помощь граждан в борьбе с телефонными мошенниками крайне полезна. Но сейчас у большинства россиян нет мотивации помогать правоохранительным органам в этой работе», – пояснили депутаты.

По их мнению, эта мера также поможет снизить количество диверсий, связанных с поджогами государственных объектов за вознаграждение.

Создание межфракционной группы в Госдуме

В Госдуме планируют создать межфракционную рабочую группу, которая займется борьбой телефонным и интернет-мошенничеством. Инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Группа будет работать над мерами защиты граждан, а также изучать потенциальные угрозы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта.

«Когда речь идет об искусственном интеллекте, сейчас могут голос копировать, компилировать; завтра сделают так, что человек вроде говорит эти слова, а на самом деле он не говорил, но будет уже и видео и многое другое. Поэтому давайте мы действительно начнем работать на перспективу», – подчеркнул Володин.

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