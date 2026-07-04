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В Нижневартовске молодого человека переехали две машины

В Нижневартовске два автомобиля насмерть сбили пешехода на улице Дружбы Народов

В Нижневартовске молодого человека переехали две машины
Фото УМВД Югры

В Нижневартовске в ночь на 4 июля два легковых автомобиля переехали пешехода, мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на полицию региона.

Авария произошла около 01:00 на улице Дружбы Народов. Полиция Югры сообщила: «Около 01:00 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "Лада", по предварительным данным, на улице Дружбы Народов, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на пешехода 1996 года рождения, затем через некоторое время водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota, допустил повторный наезд на этого же пешехода».

Оба водителя остались на месте аварии. Эксперты констатировали смерть пешехода. Сейчас идет следствие.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 255, комментариев: 0
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