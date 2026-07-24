Югра готовит площадки для новых газовых заправок

Власти Югры определят муниципалитеты, где в первую очередь появятся новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Этот вопрос обсудили на рабочем совещании департамент дорожного хозяйства и транспорта округа и компания «Газпром газомоторное топливо», сообщили в «Стройкомплексе Югры».

Так, регион направит компании предложения по приоритетным территориям для размещения новых газовых заправок. В свою очередь «Газпром» до 31 июля должен представить минимальные требования к объему потребления топлива, которые обеспечат экономическую эффективность каждой станции.

Отдельно участники совещания обсудили развитие газозаправочной сети в Сургуте. Как отметили в «Стройкомплексе Югры», решения по строительству новых АГНКС в городе уже были согласованы ранее. Теперь компании поручено активизировать работу по реализации этих проектов.

Также стороны рассмотрели вопрос перевода общественного и коммерческого транспорта на компримированный природный газ. Участники совещания пришли к выводу, что сначала необходимо создать достаточное количество заправочных станций, а уже затем расширять парк газомоторной техники.

Кроме того, «Газпром газомоторное топливо» представит информацию о действующих программах поддержки потребителей, включая скидки и возможность приобретения оборудования в рассрочку, чтобы сделать переход на газ более выгодным для предприятий.

Работа ведется в рамках договоренностей, достигнутых ранее губернатором Югры Русланом Кухаруком и представителями «Газпрома» по развитию газоснабжения региона, включая модернизацию сетей в Сургутской агломерации и реализацию программы социальной газификации.

Напоминаем, что в Сургуте резко подорожала установка газобаллонного оборудования. По словам автомобилистов, еще недавно работы обходились в 40-50 тысяч рублей, а сейчас стоимость может доходить до 100 тысяч и выше. Выросли и сроки ожидания. Запись на установку ГБО в некоторых мастерских растянулась на полтора-два месяца.