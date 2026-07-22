В Тюмени продолжают строить межуниверситетский кампус

В Тюмени состоялось заседание регионального штаба по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня, которое провел губернатор Александр Моор. В центре внимания оказалась организация работы гостиницы, которая строится в рамках проекта. Участники детально обсудили с концессионером нюансы функционирования будущего объекта, а также рассмотрели вопросы строительства локальных очистных сооружений и обустройства подъездных путей.

«Кампус – это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки. Он станет точкой притяжения для талантливых молодых людей со всей страны и из-за рубежа. Благодаря новейшей инфраструктуре наши университеты смогут совершить качественный рывок и реализовать свой образовательный, научный и инновационный потенциал», – подчеркнул Александр Моор. Глава региона также отметил, что качество работы гостиницы должно соответствовать современным стандартам.

Гостиничный комплекс, который станет первым объектом кампуса, представляет собой 12-этажное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров на 70 номеров, ресторан, административные и офисные помещения. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 91% – завершаются фасадные работы, ведется монтаж потолков и чистовая отделка, устанавливается лифтовое оборудование, благоустраивается прилегающая территория. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Всего в составе кампуса появится десять объектов. Помимо гостиницы, предстоит возвести еще девять сооружений: технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов. Общая площадь кампуса превысит 155 тысяч квадратных метров, он сможет разместить более 5 тысяч студентов и преподавателей. Полное завершение строительства запланировано на 2028 год. Ход работ губернатор держит на личном контроле.

Кампус создается на берегу озера Круглое в Тюмени в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Проект объединит пять ведущих вузов региона: Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Тюменский государственный институт культуры.