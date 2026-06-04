Национальный центр «Россия» в Югре посетили более 47 тысяч человек

Филиал Национального центра «Россия» в Югре с момента открытия посетили более 47 тысяч человек. Развитие площадки стало главной темой встречи генерального директора Национального центра Натальи Виртуозовой и губернатора Югры Руслана Кухарука на полях Петербургского международного экономического форума-2026.

Стороны обсудили работу югорского филиала, реализацию совместных проектов, а также дальнейшее развитие экспозиционных и образовательных инициатив.

«Благодарю команды губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и Национального центра в Югре. Мы выстроили плотное сотрудничество и работаем как единое целое. Здесь удалось создать сильный коллектив, который развивает пространство и регулярно приезжает к нам обмениваться опытом, — и это особенно ценно. Любые инициативы, которые мы запускаем, югорский филиал оперативно поддерживает, развивает и наполняет собственным содержанием. Такая вовлеченность и слаженная работа филиала позволяет уверенно двигаться вперед», — сказала Наталья Виртуозова.

В филиале работает проект «Школа юного экскурсовода России», проходят образовательные и культурные мероприятия. В ближайшее время здесь запустят экспозицию «Энергия молодых», посвященную молодежным движениям России и Югры.

Руслан Кухарук отметил, что открытие Национального центра «Россия» в год 95-летия Югры стало важным событием для культурного и общественного пространства региона.

«Открытие Национального центра "Россия" в год 95 летия Югры стало знаковым событием, задавшим новый вектор развитию культурного и общественного пространства региона. Центр быстро превращается в масштабную точку притяжения не только для жителей Ханты Мансийского автономного округа, но и для всего Уральского федерального округа: здесь проходят мероприятия разного уровня. Совсем скоро в НЦ «Россия» запустится экспозиция "Энергия молодых" — проект о молодежных движениях России и Югры, который станет живым пространством диалога поколений: архивные материалы и современные истории успеха покажут, как опыт прошлых лет вдохновляет на создание будущего», — отметил Руслан Кухарук.

Филиал в Ханты-Мансийске открылся 16 декабря 2025 года. Гостей знакомят с природой Югры, традициями коренных народов, промышленным потенциалом региона и его планами на будущее.