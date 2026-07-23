Шесть газовых баллона могли взорваться в горящем доме в Сургуте

Накануне, 22 июля, в Сургуте пожарные предотвратили возможный взрыв во время пожара на улице Разведчиков. Из горящего дачного дома они вынесли пять баллонов с пропаном и один кислородный баллон, сообщили в МЧС Югры.

«Сообщение о пожаре на улице Разведчиков в Сургуте поступило в 16:29. Уже через четыре минуты к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент их прибытия огнем были полностью охвачены дачный дом и хозяйственная постройка. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения», – говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 16:45, открытое горение ликвидировали к 17:10.

Огонь повредил дачный дом площадью 30 квадратных метров, хозяйственную постройку площадью 16 квадратных метров и десять метров деревянного забора. Никто не пострадал.

Пожар тушили 13 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники.

Причину возгорания устанавливают дознаватели.